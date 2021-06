PS 07/21 jetzt im Shop Neu, nackt, gewaltig

Die neue PS 07/21 ist ab dem 9.6.2021 zu haben. Die neue Triumph Speed Triple 1200 RS musste sich den Platzhirschen stellen, die neue Kawasaki ZX-10 RR dem Supertest in Hockenheim und neun Slicks mussten sich in Barcelona beweisen.

Power-Nakeds im Test

Kaum am Start und schon in den anspruchvollsten Tests: Triumph Speed Triple 1200 RS. Im Vergleichtest in PS tritt sie gegen die ebenfalls neue BMW S 1000 R und die überarbeitete Aprilia Tuono V4 1100 Factory an. Das Ergebnis: In PS 07/21. Der Test: Schon mal im Video Revue passieren lassen mit PS-Redaktionsleister Johannes Müller. Auch wenn wir das falsche Datum angeben.

Supertest Kawasaki ZX-10 RR

Jörg Künstle

Exklusiv bei PS: Die neue Kawasaki ZX-10 RR stellt sich dem Supertest auf dem Hockenheimring. Mit an Bord: Die neueste Data-Recording-Technik von 2D. Ob das Basis-Krad von Jonathan Reas WSBK-Sieger-Bike liefert, lest ihr in PS 07/21.

Neun Slicks für Catalunya

Benny Kätzmer

Schon in PS 06/21 trieben Jacko und Arne Tode die Profislicks auf der Honda CBR 1000 RR-R Fireblade über die WM-Strecke von Catalunya bei Barcelona. In PS 07/21 treten die Trackday-Slicks im gleichen Setting an. Die Ergebnisse aller Slicks und wie schnell die Pellen einen machen, findest du exklusiv in der neuen Ausgabe.

Wo gibt's die neue PS?

