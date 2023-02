Top 20 Motorräder mit der größten Reichweite Diese Bikes tanken seltener

Teil eines jeden Tests bei MOTORRAD ist die über 100 Kilometer lange Verbrauchsrunde. Auf Basis des dort ermittelten Verbrauchswerts lassen sich die angegebenen Reichweiten ausrechnen. Die Verbrauchsrunde von MOTORRAD führt zu einem sehr hohen Anteil über Landstraßen, mit möglichst wenigen Ortschaften. Ziel ist es, sparsam zu fahren, ohne ein Verkehrshindernis zu sein. Und natürlich im Rahmen der Straßenverkehrsordnung.

Platz 20: Triumph Tiger 800 XCA

442 Kilometer kam die 800er-Tiger weit, was bei nur 19 Liter Tankinhalt und 95-PS-Motor einen Verbrauch von 4,3 Liter ergibt.

Platz 19: Harley-Davidson Road Glide Special

445 Kilometer Reichweite mit Sofa-Komfort und das trotz des größten Hubraumes mit 1.868 Kubik. Die Werksangabe mit 6,1 Liter pro 100 Kilometer unterbietet die Harley im Test um knapp 1 Liter, was bei 22,5 Liter Tankinhalt für hohe Reichweite sorgt.

Platz 18: Ducati Desert X

447 Kilometer Reichweite sind ab Werk drin. Mit dem Zubehörtank im Heck und 8 Liter Spritreserve sind gut 200 Kilometer mehr möglich.

Platz 17: KTM 390 Adventure

Das kleinste Motorrad der Top 20 schöpft aus nur 373 Kubik, leistet trotzdem 44 PS und kommt 453 Kilometer weit. Und das trotz des kleinen Tanks von nur 14,5 Liter. Verbrauch auf der Normrunde demnach 3,2 Liter pro 100 Kilometer.

Platz 16: Triumph Tiger 900 GT Pro

Mit 20 Liter Sprit sind 455 Kilometer mit dem außergewöhnlichen Triple mit Hubzapfenversatz auf der MOTORRAD-Verbrauchsrunde möglich. Interessant: Die Vorgängerin auf Platz 20 hatte einen Liter weniger Tankinhalt und verbrauchte auf der Testrunde 0,1 Liter/100 km (Tiger 800: 4,3 l/100 km) weniger.

Platz 15: KTM 1290 Super Adventure S

460 Kilometer weit kommt die Reiseenduro, dank ihres Tanks mit 23 Liter Volumen. Der Verbrauch der SAS auf der Verbrauchsrunde von MOTORRAD lag bei 5,0 Liter und damit weit unter der Werksangabe (5,7l/100 km).

Platz 14: Husqvarna Norden 901

463 Kilometer dank des ebenfalls großen Tanks und niedrigen Verbrauchs der Schwester der KTM 890 Adventure. Der Unterschied von 13 Kilometer liegt am einen Liter kleineren Tank.

Platz 13: Voge 500 R

471 Kilometer bietet der große Tank der Voge, der Verbrauch des 500er-Honda-Klons liegt bei unter 4,0 Liter pro 100 Kilometer.

Platz 12: Voge 650 DSX

474 Kilometer weit kommt der größte Einzylinder in den Top 20 und schöpft dabei aus nur 18 Liter Benzinvorrat.

Platz 11: KTM 890 Adventure

889 Kubik, 105 PS und trotzdem 476 Kilometer Reichweite. 20 Liter Sprit und knapp über 4 Liter Verbrauch machen es möglich.

Platz 10: Suzuki V-Strom 650 XT

488 Kilometer dank des niedrigen Verbrauchs des ältesten Motors in der Runde und 20 Liter Benzin im Tank.

Platz 9: Kawasaki Versys 650

Im Test in MOTORRAD 06/2022 punktet die Kawasaki Versys 650 mit exakt 500 Kilometer Reichweite. Dabei hilft der 21-Liter-Tank und der Verbrauch von 4,2 Liter pro 100 Kilometer.

Platz 9: KTM 790 Adventure

500 Kilometer Reichweite trotz 95 PS sind drin. Möglich durch 4 Liter Verbrauch und 20-Liter-Tank.

Platz 7: BMW F 850 GS

535 Kilometer sind pro Tankfüllung drin. Mit gemessenen 4,3 Liter und 23-Liter-Tank machbar. Im Reigen der 95-PS-Maschinen (Triumph Tiger 800/900) ein vergleichbarer Verbrauch.

Platz 6: Ducati Multistrada 1260 Enduro

536 Kilometer kam die mittlerweile nicht mehr angebotene V2-Enduro von Ducati weit. 30 Liter Tankinhalt sind ein Garant bei 5,5 Liter gemessenem Verbrauch.

Platz 5: Moto Guzzi V85 TT

Die einzige luftgekühlte Maschine in den Top 10 beeindruckt. Die Moto Guzzi V 85 TT ermöglicht mit einem niedrigen Verbrauch von 4,19 Liter und ihrem großem 23-Liter-Tank rechnerisch 548 Kilometer zwischen den Tankstopps. Nachzulesen im Top-Test in MOTORRAD 22/2019.

Platz 4: Benelli 502 C

Der chinesiche Italo-Cruiser Benelli 500 C beeindruckt mit 551 Kilometer Reichweite im Vergleich gegen die Honda CMX 500 Rebel in MOTORRAD 21/2019. Möglich machen das 21,5 Liter Tankvolumen bei 3,9 Liter Verbrauch, auch wenn die übrige Statistik gegen die charmante Italo-Chinesin spricht.

Platz 3: Honda CB 500 F

Aus stattlichen 17,1 Liter Tankvolumen zaubert die CB 500 F von Honda ebenso stattliche 570 Kilometer Reichweite. Damit lässt sie die Voge 500 R und die Benelli Leoncino 500 im Vergleich in MOTORRAD 24/2020 weit hinter sich. Verbrauch damals: respektable 3,2 Liter auf 100 Kilometer. Außerdem war sie nicht die teuerste Maschine im Test, dafür aber die leichteste – nicht immer die Paradedisziplinen einer Honda.

Platz 1: Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES

Im Test in MOTORRAD 03/2022 konnte die Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES nicht nur den Titel "Längster Modellname" abräumen, sondern mit 577 Kilometer fast den Reichweiten-Sieg holen. Die hohe Reichweite der Honda wird von einem großen Tank mit 24,3 Liter Inhalt sowie dem Verbrauch von 4,3 Liter begünstigt.

Platz 1: BMW R 1250 GS Adventure

Die Community schreit womöglich: "Typisch MOTORRAD, eine BMW gewinnt." Nicht hier. Die Zahlen lügen nicht. Ein Motorrad, das mit wahnwitzig wirkenden 30 Liter Benzinvorrat nur 5,2 Liter verbraucht, kommt rechnerisch eben 577 Kilometer weit. Der Test zeigt in der MOTORRAD 3/2020 gegen die BMW F 850 GS Adventure und die Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ES auch, dass die BMW – vom Tank bedingt – bis zu 39 Kilo mehr schleppen muss und am teuersten ist.

Fazit

Genau 125 Kilometer trennen Platz 1 und Platz 20 in der Reichweiten-Wertung der Tests von MOTORRAD seit 2019. Zu den Top 20: Die bereits ausgemusterte Triumph Tiger 800 packt 442 Kilometer aus 19 Liter Tankinhalt, was 4,3 Liter pro 100 Kilometer ergibt. Platz 1 kommt in Form der BMW R 1250 GS Adventure Diesel-like 577 Kilometer weit, schöpft allerdings aus ihrem 30-Liter-Tank 5,2 Liter pro 100 Kilometer.