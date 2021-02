Wenn Autobauer Motorräder bauen würden Vom Supercar zum Superbike

Und: Wer würde ein Superbike oder eine Tourenmaschine mit allem Luxus bauen? Die australische Versicherung Budget Direct hat sich diese Frage auch gestellt, einfach mal losgezeichnet und es natürlich nicht so ganz ernst gemeint. Interessante Design-Studien sind aber trotzdem entstanden.

Auffällig anders

Was in der Bildergalerie auffällt: Es scheint nicht so einfach zu sein, charakteristische Ankerpunkte im Design von normalen Pkw oder Supersportwagen in eine zweirädrige Form zu gießen. Gerade opulente Formen des Autos, sind heruntergebrochen auf ein Motorrad, meist keine Designauszeichnung wert. Umgekehrt sind extrem kantig gestaltet Supersportwägen so gar nicht kompatibel mit einem ebenso krass gezeichnetem Superbike. Klar, das ist Geschmackssache. Genauso wie die von uns auserkorene positive Ausnahme: Die Idee, einen Koenigsegg und seinen schwedischen Minimalismus auf zwei Räder zu stellen, hat etwas – richtig, das sind die mit den schnellsten Autos der Welt.

Budget Direct Schwedischer Minimalismus würde die Linien einen Rennmotorrads haben, wenn Koenigsegg es bauen würde. Front und Heck sind kopierenswert.

Wer würde was bauen?

Fangen wir mit den klaren Zuordnungen an. Ein Motorrad von Land Rover wäre wohl enorm offroad-tauglich und ein Superbike von Ferrari wahrscheinlich die Krönung italienischer Zweiradkunst. Sorry, Ducati.

NeoMam Studios Abenteuerlustig zeigt sich die Konzeptzeichnung vom Land Rover-Bike, auch wenn eine Kettenpflege hier gut täte.

Wo sich da nun Hersteller wie Renault oder Mitsubishi einfinden, ist schwer zu sagen. Renault vielleicht was Knackiges mit Turbo und Mitsubishi nach alter Rallye-Tradition was mit noch viel größerem Turbo. Oder Roller. Ja, womöglich würden es vielleicht wirklich Roller werden.

Budget Direct Der Roller gewordene Mitsubishi Space Star - mit großer Reichweite und Verbrenner.

Gesetzt scheinen – sollte es je soweit kommen – große Superdampfer von Bentley und Rolly-Royce. Wobei beim Rolls der Chauffeur doch recht nah am Passagier säße. Ob das der Lordschaft gefällt?

Budget Direct Nicht nur Honda kann Luxus á la Goldwing - auch Bentley dürfte ein ernstzunehmer Konkurrent sein, auch wenn hier V2 statt V12 angesagt ist.

Fazit

Nicht jeder, der gute Autos baut, baut automatisch gute Motorräder. Und unbezahlbare, anfällige Luxus-Zweiräder? Darauf hat die Welt sicher nicht gewartet – auch wenn sie sich in bestimmten Kreisen, wie die Vierräder, sicher gut verkaufen lassen. Die Koenigsegg aber bitte bauen!