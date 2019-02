Spürst du auch schon das Kribbeln in der Gashand? Der Frühling ist in Sichtweite, die Sonnenstrahlen werden kräftiger, der Saisonstart scheint zum Greifen nah. Wie wäre es, zu diesem Anlass eine brandneue Ducati Diavel 1260 S auf einer zweitägigen Tour Probe zu fahren? Und zwar am 26. und 27. April. An den beiden Tagen geht es auf wunderschöne Touren rund um Kulmbach in der Fränkischen Schweiz. Die dazu passende Abendveranstaltung findet am 26. April in einem Schloss bei Kulmbach statt. Übernachtung und Verpflegung sind inkludiert. Lasst Euch überraschen!



Was müsst ihr dafür tun?

Füllt einfach bis zum 2. April 2019 das Formular aus (siehe unten). Mit etwas Glück gehört ihr zu den 10 Gewinnern, die an diesen beiden Tagen die Ducati Diavel 1260 testen dürfen.