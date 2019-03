Minimalistisch, Radikal, Retro – so präsentiert sich Hondas CB 1000 R, davon kannst Du dich am 10. und 11. Mai selbst überzeugen. Dich erwartet die brandneue CB 1000 R auf dem Gelände der Honda-Akademie in Erlensee, die passende Abendveranstaltung im Hotel und am zweiten Tag eine ausgiebige Tour mit Fotostopps. Übernachtung und Verpflegung sind inkludiert.

Was musst Du dafür tun?

Fülle einfach bis zum 15. April 2019 das Formular auf www.honda-testride.de aus. Mit etwas Glück gehörst Du zu den sieben Gewinnern, die an zwei Tagen die Honda CB 1000 R im modernen Neo Sports Café Design testen dürfen.