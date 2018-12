Seifen gibt es viele, spezielle Handwaschpasten genauso, und denkbar schwer ist es, Schrauberlinge von ihrem Gewohnheitsprodukt abzubringen. Der Robot-Soft-Handreiniger von Sonntagseifen hat es dennoch geschafft und in unserer hauseigenen MOTORRAD-Werkstatt für zahlreiche saubere Hände gesorgt.

Die Waschpaste ist auf pflanzlicher Basis von Kokosöl und -talg hergestellt, pH-hautneutral, sand- und silikonfrei sowie dermatologisch geprüft. Ebenfalls soll sie biologisch abbaubar sein. Erhältlich ist der Reiniger in der 200-Milliliter-Tube, der 500-Milliliter-Flasche und in einer Zwei-Liter-Kar- tusche für den separat zu erwerbenden praktischen Pump- oder Wandspender. Insgesamt eine sehr gute, preiswerte Waschpaste für jegliche Art von Schrauberschmutz an den Händen. Die Robot-Protect Hautschutz- und Pflegecreme wurde ebenfalls mitgetestet und durchweg als angenehm, schnell einziehend und gut pflegend bewertet. Ein Bonus für strapazierte Finger nach dem Schrauben – oder auch Schreiben!