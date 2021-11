Cardo Freecom und Spirit Vier neue Bluetooth-Kommunikationssysteme

Wer bei der Helm-zu-Helm-Kommunikation auf dem Motorrad auf Bluetoothtechnik setzt, sollte sich nicht allzuweit von seinem Gesprächspartner entfernen, sonst reißt die Verbindung ab. Das können die neuen Cardo-Systeme Freecom 4x und Freecom 2x zwar auch nicht verhindern, dafür bieten sie mit Auto-Reconnect eine Funktion, die ein neues Pairing überflüssig macht. Die einfache Annäherung an den Partner reicht und die Systeme nehmen wieder Kontakt auf.

Hochwertige Ausstattung

Darüber hinaus gehören zu den neuen Freecom-Systemen hochwertige 40-Millimeter-JBL-Lautsprecher oder auch eine Sprachsteuerung am 4x. Das 2x wird weiter ausschließlich per Scrollrad gesteuert.

Die Reichweite gibt Cardo mit 1,2 Kilometer (Freecom 4x) und 800 Meter (Freecom 2x) an. Neben der Reichweite unterscheiden sich die beiden Systeme auch durch die Verbindungsmöglichkeiten: Das Freecom 4x ist auf eine Kommunikation in Gruppen mit bis zu vier Personen ausgelegt, während das Freecom 2x optimal für Zweier-Teams geeignet ist. Software-Updates sind per App drahtlos oder per USB-Kabel möglich. Die Sprechzeit wird mit 13 Stunden angeben.

Zu haben sind die neuen Freecom-Systeme ab Dezember zu Preisen von 269,95 Euro für das 4x-Einzelset und 499,95 Euro für das Zweier-Set. Günstiger kommt das Freecom 2x mit Preisen von 209,95 Euro respektive 399,95 Euro.

Für Einsteiger

Cardo

Deutlich preisgünstiger kommen die beiden neuen, in der Einsteigerklasse einsortierten Systeme Spirit und Spirit HD daher. Hier sinkt mit dem Preis die Reichweitenleistung auf 400 und 600 Meter. Auch die Auto-Reconnect-Funktion entfällt. Beim Basissystem kommen 32er-Lautsprecher zum Einsatz, die HD-Version wird mit 40er-Speakern verknüpft. On top gibt es beim Spirit HD zudem ein FM-Radio mit RDS-Funktion und sechs Festsenderspeichern. Beide können Software-Updates Over-the-Air empfangen. Die Sprechzeiten liegen bei 10 und 13 Stunden (HD).

Auch die neuen Spirit-Systeme sind ab Dezember zu haben. Das Spirit-Einzelset kostet 99,95 Euro, als Zweierset werden 189,95 Euro verlangt. Das Spirit HD startet als Single-Version bei 149,95 Euro, Pärchen müssen 284,95 Euro in gemeinsame Gespräche investieren.

Umfrage Wozu nutzt ihr euer Kommunikationssystem überwiegend? 1960 Mal abgestimmt Kommunikation mit anderen Bikern oder Sozius. Musik hören. Telefonieren. mehr lesen

Fazit

Wer bei der Gruppenkommunikation auf dem Motorrad mit Bluetooth gut zurecht kommt, wird bei Cardo mit vier neuen Systemen bedient. Mehr Reichweite, mehr Bedienkomfort und einen besseren Sound bieten die Freecom-Versionen. Wer vorwiegend auf den Preis schaut, landet bei den Spirit-Modellen.