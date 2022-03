Cardo Packtalk Edge Weiter verbesserte Konnektivität

Ein gutes Kommunikationssystem lebt von einem schnellen und stabilen Verbindungsaufbau. Und genau daran hat Cardo bei der Entwicklung der neuen Mesh 2.0-Technologie gefeilt, die im neuen Cardo Packtalk Edge Premiere feiert.

Schnelleres Pairing und Magnethalterung

Dynamic Mesh 2.0 soll eine nochmal deutlich verbesserte Intercom-Klangqualität durch Breitband-Übertragung und ein spürbar einfacheres und sehr viel schnelleres "Pairing" zwischen den verbundenen Systemen bieten. Hinzu kommt ein schnellerer Verbindungsaufbau mit herkömmlichen Bluetooth-Systemen sowie die Unterstützung der "Live Intercom" Bluetooth-Technologie. Unverändert bleibt die Reichweite von bis zu 8 Kilometer für die ganze Gruppe, die bis zu 15 Personen umfassen kann. Per Bluetooth könne bis zu vier Fahrer bei einer Reichweite von bis zu 1,6 Kilometer eingebunden werden.

Aber auch bei der Musik- und Sprachwiedergabe im Helm wurde nachgelegt. Für einen noch besseren Sound sorgen neu gestaltete JBL-Lautsprecher und drei neue Klangprofile. Neu ist die magnetische Befestigung des Systems am Helm. Dabei dockt das System per Magnet an die Helmhalterung an und verriegelt sich selbsttätig.

Noch kleiner geworden

Cardo

Zu den weiteren Features zählen ein Mikrofon mit verbesserter Geräuschunterdrückung, ein Bluetooth 5.2-Chip, welcher die Fähigkeit des Systems für universelle Konnektivität mit allen BluetoothSystemen auf dem Markt optimiert, ein Akku mit 13 Stunden Laufzeit sowie eine Schnellladeoption über die integrierte USB-C Ladebuchse. Dabei ermöglicht eine 20-minütige Ladedauer zwei Stunden Gesprächszeit, die volle Kapazität ist nach 1,5 bis 2 Stunden erreicht. Neu ist die Möglichkeit die Gerätesoftware "Over-the-Air" zu aktualisieren. Eine verbesserte Antennentechnik macht die bisher ausklappbare Antenne überflüssig. Das Helmsystem wird damit noch kompakter und wiegt nur noch 47 Gramm.

Das neue Packtalk Edge ist ab Ende April 2022 zu Preisen von 389,95 Euro (Einzelset) respektive 699,95 Euro (Partnerpaket mit zwei Systemen) im Fachhandel verfügbar. Cardo gewährt drei Jahre Garantie. Das bekannte Cardo Modell Packtalk Bold bleibt weiterhin im Programm.