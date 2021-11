Cardo Packtalk-Update Kit für Zweit-Helm-Besitzer

Mit dem neuen Packtalk Second Helmet Kit hält Cardo alles bereit um ein bestehendes Packtalk-System auch in einem zweiten Helm nutzen zu können.

Es soll Leute geben, die stehen vor einer Motorradausfahrt vor ihrem Helmregal und überlegen welche Kopfbedeckung heute mit auf Tour darf. Sind diese Mehr-Helm-Besitzer auch noch Nutzer eines Packtalk-Kommunikationssystems von Cardo, dann kommt mit dem Second Helmet Kit die Lösung für ein Luxus-Problem.

Alles dabei

Das neue Cardo Packtalk Second Helmet Kit bringt alle Bauteile mit, um ein bereits genutztes Basismodul auch an einem weiteren Helm verwenden zu können. Zum Paketumfang gehören eine Grundplatte, 40-Millimeter-HD-Lautsprecher von JBL sowie zwei Mikrovarianten – Schwanenhals und für das Kinnteil – und natürlich das komplette Befestigungsmaterial und alle Kabel. Wird der Zweithelm damit ausgerüstet, muss beim Helmwechsel nur noch das Grundmodul an die neue Halterung angedockt werden.

Das Second Helmet Kit ist mit allen Packtalk-, Packtalk Bold- und Packtalk Black-Modellen kompatibel. Zu haben ist das Zweit-Helm-Kit ab Dezember 2021 zum Preis von 119,95 Euro.

Fazit

Zwei eigene Helme, aber nur ein Kommunikationssystem – Cardo bietet jetzt für seine Packtalk-Modelle ein Zweit-Helm-Kit an, mit dem das Grundmodul leicht an einen anderen Helm umziehen kann.