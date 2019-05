In Sachen Motorradkommunikationssysteme ist Mesh der neue Verbindungsstandard, erlaubt er doch eine unbegrenzte Teilnehmerzahl via Intercom und stellt abgerissene Verbindungen automatisch wieder her. Damit alle Sena-Nutzer in den Genuss der neuen Verbindungstechnik kommen können, bietet Sena jetzt einen Bluetooth-zu-Mesh-Adapter vor, der alte Sena-Systeme auf den neuen Verbindungsstandard bringt. Mit dem kabellosen Adapter sollen sich alle Mesh-Geräte in einem Umkreis von 800 Metern auf Knopfdruck einbinden lassen.

Foto: Sena

Am Motorrad montiert wird der nur 60 Gramm schwere Mesh-Adapter über ein beiliegendes Montageset. Für optimale Verbindungsqualität und beste Reichweite sollte der Mesh-Adapter an einer Stelle befestigt werden, die eine direkte Sichtverbindung zu den anderen Mesh-Systemen im Netzwerk bietet. Bestehenden Bluetooth-Verbindungen des am Helm befindlichen Basissystems – etwa zum Mobiltelefon – bleiben von den ergänzenden Mesh-Verbindungen über den Adapter unbeeinflusst. Der integrierte Akku erlaubt eine Betriebsdauer von 13 Stunden, als Ladezeit werden zwei Stunden angegeben.

Zu haben ist der Mesh-Adapter ab sofort in Fachhandel zum Preis von 189 Euro.