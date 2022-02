Lego Vespa 125 aus 1.106 Teilen Für neun Cent pro Teil eine Vespa bauen

In 1.106 Lego-Teilen kann man sich eine Vespa 125 in die Sammlung holen.

Unter der Modellnummer 10298 hat Lego zusammen mit Piaggio die legendäre Vespa 125 als Bausatz aufgelegt. In 1.106 Teile zerlegt kommt der hellblau Steck-Stein-Roller ins Haus. Preis 99,95 Euro. Umgerechnet neun Cent pro Teil.

Vespa 125 aus Lego

"Die Zusammenarbeit mit dem Vespa-Team bei der Gestaltung dieses atemberaubenden automobilen Meisterwerks war eine unglaubliche Erfahrung. Die Details des Originalmodells nachzubilden, um die klassische Vespa der 1960er Jahre zu feiern, war einer meiner Lieblingsteile bei der Gestaltung dieses Sets. Das Set bot mir die Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzukehren und meiner Fantasie beim Entwerfen freien Lauf zu lassen, und wir hoffen, dass es den Fans genauso ergeht", so Florian Muller, Senior Designer bei der LEGO Gruppe. Besagte Details sind der Einkaufskorb mit Blumenstrauß, das Ersatzrad und die abnehmbare Motorhaube sowie die gangbare Lenkung. Natürlich sind Kickstarter und Fußbremspedal ebenfalls an Bord. Zusammengebaut wird die Vespa aus Lego gut 22 Zentimeter hoch, 12 Zentimeter breit und 35 Zentimeter lang. Die Vespa 125 ist ab dem 1. März erhältlich.

Fazit

Nach der M 1000 RR von Lego und BMW kommt eine echte Ikone in Plastiksteinen: Die Vespa 125. Aus 1.106 Teilen muss man sich das schöne Stück zusammenstecken und bekommt dann ein recht stattliches "Spielzeug" mit gut 35 Zentimetern Länge.