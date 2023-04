MOTORRAD Best Brands 2023 Das sind eure Lieblingsmarken 2023

Wie Sie als MOTORRAD-Leser oder -Leserin sicher wissen, werden einmal im Jahr nicht nur die beliebtesten Motorräder, sondern auch die beliebtesten Marken rund um Zubehör, Bekleidung und Dienstleistungen ausgezeichnet. Über 50.000 Leserinnen und Leser haben sich an der Wahl 2023 beteiligt. Es ging um die Best Brands in 22 Kategorien. Zum ersten Mal riefen wir die Kategorie "Airbag-Westen" auf und reagierten somit auf den wachsenden Zuspruch im Markt. Doch auch die Hersteller der restlichen Kategorien schlafen nicht und präsentierten für die kommende Saison bereits eine Flut an Neuheiten, die sich bestimmt in Ihrer Wahl widerspiegelt.

Innovationspreis 2023

MRD 2023 vergibt die Redaktion den INNOVATION AWARD an das "Swappable Batteries Motorcycle Consortium"

Bereits zum vierten Mal verleiht die Redaktion der Zeitschrift MOTORRAD den begehrten INNOVATION AWARD im Rahmen der Leserwahl "Motorrad des Jahres." Für die Bewertung kommt dabei nicht nur der technische Fortschritt, auch unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten, zum Tragen, sondern auch der Nutzwert für MotorradfahrerInnen sowie die mögliche Verbreitung von Zweirädern. 2023 vergibt die Redaktion den INNOVATION AWARD an das "Swappable Batteries Motorcycle Consortium". Diese Initiative der Gründungsmitglieder Honda, KTM, Piaggio und Yamaha betrachten wir als potenziellen Game-Changer für die Entwicklung der E-Mobilität auf zwei Rädern, da hier herstellerübergreifend ein Tausch-System mit standardisierten Batterietypen etabliert wird. Dies macht die Zukunft auf zwei Rädern nicht nur unkomplizierter, sondern auch nachhaltiger. Diesem Ziel fühlt sich auch unser Verlagshaus, die Motor Presse Stuttgart, als eines der größten Special-Interest-Medienhäuser immer stärker verpflichtet. Daher freuen wir uns, dass dem Impuls der vier Gründungsmitglieder inzwischen viele weitere namhafte Unternehmen gefolgt sind.

Airbag-Westen

MRD Platz 1 Kategorie Airbag-Westen: Alpinestars

Ob Rennstrecke, Landstraße oder Stadtverkehr, im Sinne der Sicherheit setzen immer mehr Motorradfahrerinnen und -fahrer auf einen Airbag. Hier sind inbesondere herausnehmbare Airbag-Westen beliebt; die vertrauenswürdigste Marke ist laut unseren Lesern Alpinestars. Der italienische Hersteller hat mittlerweile zahlreiche Varianten im Angebot. Dazu gehören die Modelle Tech-Air 3 für den Einsatz in der Stadt, der abgebildete Tech-Air 5 für Feierabendrunde und Fernreise, der rennstreckentaugliche Tech-Air 10 und sowie der Tech-Air Off-Road für den Einsatz abseits von Asphalt. Auf Platz 2 landet Dainese, gefolgt von den deutschen Marken Held, BMW und Büse.

Auspuffe

MRD Platz 1 Kategorie Auspuffe: Akrapovic

Aus 33 Herstellern von Auspuffanlagen und Endschalldämpfern konnten unsere Leser die ihrer Meinung nach beste Marke wählen. Bereits zum 18. Mal in Folge kann sich hier der slowenische Hersteller Akrapovič den Sieg sichern, nach wie vor mit deutlichem Abstand auf die Konkurrenz. In der Reihenfolge der drei Top-Platzierten hat sich dabei nichts getan, in der Top-Ten gab es hingegen leichte Verschiebungen. Insbesondere Shark konnte in der Lesergunst zulegen, was den Platzhirsch Akrapovič jedoch kaum interessieren dürfte. Dieser bietet mit Abstand die beliebteste Mischung aus Leistung, Klang und Qualität.

Biker-Jeans

MRD Platz 1 Kategorie Biker-Jeans: Held

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Abstand zum Zweitplatzierten zwar etwas enger geworden, dennoch steht weiterhin und mittlerweile bereits zum fünften Mal in Folge die Firma Held ganz oben auf dem Treppchen. Dass der Allgäuer Hersteller mit seinen Motorrad-Jeans bei unseren Lesern so beliebt ist, überrascht derweil nicht, schließlich konnten die Produkte auch in den letzten beiden MOTORRAD-Produkttests überzeugen: sie sicherten sich 2021 den ersten und 2022 den zweiten Platz im harten Vergleichstest. In der Gunst unserer Leser folgen auf Platz 2 und 3 Dainese und Alpinestars, dieses Jahr in umgekehrter Reihenfolge im Vergleich zu 2022.

Bremssysteme

MRD Platz 1 Kategorie Bremssysteme: Brembo

In wenig anderen Kategorien fällt der Abstand vom Erst- zum Zweiplatzierten so deutlich aus wie hier, bei den Bremssystemen. Auch 2023 genießt der italienische Platzhirsch Brembo die größte Beliebtheit bei den MOTORRAD-Lesern. Diese rund 85 Prozent Zustimmung erreicht Brembo jährlich erneut – bereits seit 2015, als diese Kategorie erstmals von uns in dieser Form abgefragt wurde. Wie in den vergangenen Jahren lässt der Bremsenspezialist, der auch in der MotoGP das Maß aller Dinge ist, auch 2023 wieder die Marken Magura und Lucas/TRW deutlich hinter sich. Die Schwaben haben im Vergleich zum Vorjahr etwa fünf Prozent eingebüßt, bei den zu ZF Aftermarket gehörenden Lucas/TRW sind es zwei Prozent.

Fahrwerks-Tuning

MRD Platz 1 Kategorie Fahrwerks-Tuning: Öhlins

Das "Schwedengold" kann nach wie vor mehr als zwei von drei Lesern überzeugen, damit landet Öhlins weiterhin auf Platz 1. Immerhin jeder zweite Leser ist von den Fahrwerkskomponenten von Wilbers aus Nordhorn überzeugt. Knapp ging es zwischen den Plätzen 3 und 4 zu, wo WP-Suspension und Showa im Vergleich zum letzten Jahr die Plätze getauscht haben. Beide stehen bei über einem Drittel der MOTORRAD-Leser hoch in der Gunst. Nennenswerte Zuwächse in Sachen Zustimmung kann ZF auf Platz 9 vorweisen.

Filialisten

MRD Platz 1 Kategorie Filialisten: Louis

Die Erfolgsgeschichte des beliebtesten Zubehör-Dealers der MOTORRAD-Leser begann 1938 mit einem Motorradgeschäft in Hamburg. 1981 kam die erste Filiale in Hannover, Ende der 80er waren es schon 18 in ganz Deutschland. Heute gibt es beinahe 90 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Seit es die Kategorie gibt, behauptet sich Louis auch als Best Brand an der Spitze – und das seit Jahren mit deutlich über 80 Prozent. Der zweite große Filialist ist Polo mit über 90 Shops. Das Unternehmen aus Jüchen sichert sich Platz 2.

Gepäcksysteme

MRD Platz 1 Kategorie Gepäcksysteme: SW-Motech

Im weiterhin andauernden Dreikampf an der Tabellenspitze konnte Touratech im Vergleich zum Vorjahr kräftig zulegen und schiebt sich so knapp vor Hepco&Becker. Der Erstplatzierte bleibt aber unerreicht: SW-Motech aus Rauschenberg erzielt 2023 zum dritten Mal in Folge die höchsten Zustimmungswerte bei unseren Leserinnen und Lesern. Für die kommenden Jahre dürfen wir dennoch gespannt sein, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen, wer sich zukünftig den Titel als "Best Brand" sichern kann, und zum anderen, mit welchen neuen und innovativen Produkten die Gepäck-Hersteller versuchen werden, genau diesen Titel zu ergattern. Ambitionen haben sicherlich auch Wunderlich, Givi und Held.

Handschuhe

MRD Platz 1 Kategorie Handschuhe: Held

Ein Großteil der Top-Ten konnte bei den Handschuhen in Sachen Beliebtheit zulegen, nur Modeka, Vanucci, Rev‘it und Held mussten einen leichten Rückgang verzeichnen. Zumindest die letztgenannte Traditionsfirma aus dem Allgäu dürfte das aber nur wenig stören, denn mit 69 Prozent (Vorjahr 70,3) steht Held nach wie vor unangefochten an der Spitze. Nur etwa die Häfte an Begeisterung erfährt Alpinestars auf dem zweiten Rang, obwohl auch die Italiener bekanntlich hervorragende Ware produzieren. Reusch, Dainese und Vanucci können auf den Plätzen 3 bis 5 immerhin jeden vierten bis fünften Leser überzeugen, Rukka (plus 1), Büse (plus 3) und iXS (plus 2 Prozent) legten ebenfalls zu.

Helme

MRD Platz 1 Kategorie Helme: Schuberth

Bis zum Jahr 2020 wurde die Kategorie Helme von drei Namen in stets derselben Reihenfolge angeführt: Schuberth vor Shoei vor Arai. Dann jedoch schob sich der japanische Hersteller Shoei vor die Helmmanufaktur aus Magdeburg, wohl auch eine Folge des wenig erfolgreichen C4. Mit dem C5 konnte sich Schuberth die verloren gegangenen Sympathiepunkte nun aber zurückholen und landet 2023 wieder auf Platz 1. Also alles beim Alten, könnte man sagen. Dahinter jedoch setzt HJC seine Aufholjagd fort, sammelt von Jahr zu Jahr mehr Prozentpunkte. 2024 könnte so Platz 3 drin sein.

Kettensprays/Reinigungs-/Pflegemittel

MRD Platz 1 Kategorie Kettensprays/Reinigungs-/Pflegemittel: S100/Dr. Wack

Einen großen und drei kleine Gewinner bringt diese Kategorie hervor, in der Kettensprays, Reiniger und Pflegemittel zusammengefasst sind: So heißt der große Gewinner weiterhin S100, die Motorrad-Linie im Portfolio von Dr. Wack. Jedoch büßen die Ingolstädter – wie auch ein Großteil des restlichen Feldes – leicht an Sympathie ein. Nur drei Ausnahmen gibt es von diesem Trend, nämlich die kleinen Gewinner: Caramba (plus 0,2) Sonax (plus 0,9) und Motorex (plus 1,7 Prozent)

Nigrin kehrt derweil zurück in die Top-Ten.

Kommunikationssysteme

MRD Platz 1 Kategorie Kommunikationssysteme: Sena

Zwei Platzhirsche buhlen um Aufmerksamkeit und Zustimmung in der Kategorie der Kommunikationssysteme – jene kleinen Geräte, mit denen Motorradfahrer je nach Modell und Ausbaustufe in kleinen oder auch riesigen Gruppen miteinander sprechen, telefonieren, Musik hören, navigieren und die Ausfahrt teilweise sogar filmen können. Sena legt im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozentpunkte zu und bleibt damit weiterhin auf Platz 1. Mit einigem Abstand dahinter folgt der zweite Branchenprimus Cardo, die seit letztem Jahr um immerhin 3,8 Prozentpunkte zulegen konnten.

Lederkleidung

MRD Platz 1 Kategorie Lederkleidung: Schwabenleder

Üppige 41 Marken und Hersteller standen dieses Mal bei der prestigeträchtigen Kategorie Lederbekleidung zur Wahl. Einst, im Jahr 2007, konnte Dainese hier den Sieg holen, doch seither kennt diese Klasse nur noch einen Sieger: Schwabenleder. 2023 sichert sich das kleine Unternehmen aus dem schwäbischen Winterbach zum 16. Mal in Folge den Sieg, dieses Jahr mit knapp sieben Prozent Vorsprung auf Dainese und weitere sieben auf Alpinestars. Deren Airbagsystem findet mittlerweile auch in den schwäbischen Kombis Einsatz.Platz 4 erreicht derweil ein anderer deutscher Lederspezialist: die Allgäuer Firma Held. Dahinter kann die Louis-Eigenmarke Vanucci zulegen, im Vergleich zum Vorjahr um gute drei Prozent. Auch Büse und Rukka können sich leicht steigern, während BMW, iXS und Stadler ein paar Prozentchen abgeben mussten.

Navigationssysteme

MRD Platz 1 Kategorie Navigationssysteme: Garmin

Mehr als eindeutig entscheiden die beiden Platzhirsche Garmin und TomTom das Rennen um die beste Marke unter den Navigationssystemen für sich. Garmin baut seine kleine aber feine Führung vor dem Zweitplatzierten stetig aus und gewann im Vergleich zum Vorjahr minimal, während TomTom hier minimal an Prozentpunkten verlor. Insgesamt zeigt der Markt, dass das Interesse an klassischen Navis nicht verloren geht – trotz Apps.

Öle/Schmiermittel

MRD Platz 1 Kategorie Öle/Schmiermittel: Liqui Moly

Eine Kategorie, ohne die im Motorrad so gar nichts läuft. Die Ergebnisse? Liqui Moly vor Castrol und Motul – ein Trend, der sich bereits seit mehreren Jahres so fortsetzt. Der Sieger der Kategorie Öle und Schmiermittel schaffte es 2023 sogar, über drei Prozentpunkte dazuzugewinnen, während der Zweitplatzierte – wenn auch nur minimal – an Stimmen verlor. Mit etwas Abstand aber seinerseits auch großem Abstand zur Konkurrenz behauptet sich Motul stetig auf dem Siegerpodest. Es folgen die Marken Shell und Motorex, wonach sich weitere fünf Mitbewerber im starken Umfeld der Öle und Schmiermittel rund um die imaginäre Zehn-Prozent-Hürde bewegen.

Onlineshops für Motorradbekleidung und -zubehör

MRD Platz 1 Kategorie Onlineshop: louis.de

Diese Kategorie ist aus unserem Leben kaum wegzudenken. Einen Großteil der Besorgungen rund um das Thema Motorrad wird online gemacht, die Auswahl an Marken, Produkten und auch Zahlungsmöglichkeiten wächst von Jahr zu Jahr. Gewinner ist wie auch in den Jahren zuvor louis.de, eigentlicher Gewinner jedoch polo-motorrad.de: Der zweitplatzierte Onlineshop gewinnt als einziger beinahe zwei Prozentpunkte und schleicht sich so langsam nach oben. Dort will auch fc-moto.de hin, muss jedoch – wie auch der Sieger Louis – in diesem Jahr mit einem minimalen Minus an Stimmen leben.

Reifen

MRD Platz 1 Kategorie Reifen: Michelin

Reifen sind eines der wichtigsten "Bauteile" eines Motorrads. Sie schenken Fahrspaß, Grip und ein gutes Handling und sie schützen uns in Gefahrensituationen. Sicherheit ist dabei mit einem guten Reifen aktiv und passiv gegeben: ein gutes Gefühl macht den Kopf frei und gewährleistet eine saubere und flüssige Fahrweise. Eine gute Gummimischung und passendes Profil schaffen die technisch optimalen Bedingungen. Das meiste Vertrauen schenken die Leserinnen und Leser 2023 Michelin. Die drei Prozentpunkte Zuwachs reichten aus, um Metzeler vom lang gehaltenen Thron zu stoßen. Der eben genannte Zweitplatzierte verlor hingegen minimal an Stimmen und öffnet so neue Türen: Pirelli schleicht sich über die Jahre stetig ans Podium heran und gewann 2023 über fünf Prozentpunkte.

Rucksäcke

MRD Platz 1 Kategorie Rucksäcke: SW-Motech

Stauraum soll er haben, komfortabel soll er sein und vor allem gut auf dem jeweiligen Rücken sitzen. Eine sinnvolle Fächeraufteilung und einfache Handhabung punkten zusätzlich. Rucksäcke von SW Motech scheinen Kriterien wie diese auch 2023 wieder am besten zu erfüllen. Und sogar noch etwas besser als im Vorjahr: Der Sieger der Kategorie gewinnt im Vergleich leicht, während die Zweit- und Drittplatzierten Touratech und Held dagegen leicht verlieren. Alpinestars sammelte mehr punkte und holt hier deutlich auf.

Stiefel

MRD Platz 1 Kategorie Stiefel: Daytona

Daytona ist nicht zu schlagen. Zumindest lässt darauf der erneut sehr deutliche Sieg in der Kategorie Stiefel schließen. Der deutsche Hersteller aus Eggenfelden in Bayern versteht sein Geschäft – und die Leserinnen und Leser scheinen das zu honorieren. Doch auch wenn sich Daytona längst nicht auf alten Technologien ausruht, die Konkurrenz schläft nicht und so pirschen sich die Italiener Alpinestars und Dainese mit leichtem Stimmenzuwachs langsam heran. Daytona hingegen verlor fünf Prozentpunkte verglichen mit dem Vorjahresergebnis und führt somit zwar noch immer, jedoch nicht mehr mit demselben galaktischen Abstand wie zuvor.

Textilkleidung

MRD Platz 1 Kategorie Textilbekleidung: Held

Wie bereits in den vergangenen neun Jahren setzt sich die Firma Held in der Kategorie Textilkleidung gegen das riesige Konkurrenzumfeld durch. Bei der "Best Brands"-Wahl 2015 konnten die Allgäuer erstmals Rukka, Dainese oder BMW schlagen, die davor den Sieg unter sich ausmachten. Sie alle verzeichneten auch 2023 einen leichten Zuwachs an Stimmen und verteidigen ihre guten Platzierungen in dieser hart umkämpften Kategorie – Held jedoch schafft es weiterhin, sich deutlich und mit über zehn Prozentpunkten an der Spitze abzusetzen. Die Qualität und die Vielfalt im Sortiment des deutschen Fabrikats scheint die Leserinnen und Leser also weiterhin zu überzeugen. Glückwunsch dazu.

Versicherungen

MRD Platz 1 Kategorie Versicherungen: HUK Coburg

Sollte es mal ernst werden, entscheidet die Wahl der richtigen Versicherung oft über nicht wenig bares Geld. Im Ranking der Leserwahl hat sich erneut die HUK Coburg an der Spitze behauptet – wenn auch mit einem leichten Stimmenverlust. Interessant wird es auf den Plätzen zwei und drei: Der ADAC tauschte 2023 den Platz mit der zweitplatzierten Versicherung des Vorjahres HUK24. Die Online-Schwester der Siegerversicherung landete somit in diesem Jahr "nur" auf Platz drei. Auf den nachfolgenden Plätzen vier und fünf konnten Allianz und DEVK Gewinne einfahren (um drei Prozentpunkte), wenn auch die Platzierung im Vergleich zu Vorjahr unverändert blieb.

Werkzeuge

MRD Platz 1 Kategorie Werkzeuge: Hazet

Die Kategorie für alle Schrauber und Bastler. Der nun 18te Sieg in Folge für die Firma Hazet spricht für sich: Die Marke überzeugte MOTORRAD-Leserinnen und -Leser bei der diesjährigen Wahl wieder besonders, auch wenn im Vergleich zum Vorjahr fast zwei Prozentpünktchen auf der Strecke blieben. Gedore und Proxxon liefern sich seit Jahren einen harten Kampf um Rang zwei und drei und tauschen die Plätze regelmäßig. Dieses wie auch letztes Jahr fiel die Wahl auf Gedore vor Proxxon. Zum Trost für Hazet: Auch diese beiden Marken verloren ein paar Stimmen und erzielten so etwa einen Prozentpunkt weniger als im Vorjahr. Diese Stimmen scheinen zu Wera gewandert zu sein, denn der Hersteller auf Rang vier gewinnt etwa zwei Punkte im Vorjahresvergleich.

Zubehör/Umbauten

MRD Platz 1 Kategorie Zubehör/Umbauten: Wunderlich

Das ist ja kaum zum Aushalten. Die Kategorie Zubehör und Umbauten sorgt erneut für große Spannung: 2021 waren die beiden führenden Marken Wunderlich und Touratech punktgleich – zwei erste Plätze bei der Preisverleihung. 2022 setzte sich mit über 4 Prozentpunkte Vorsprung Touratech durch und gewann die Kategorie für sich. Und bei der diesjährigen Wahl? Dreht der mittlerweile nicht mehr nur BMW-Ausstatter Wunderlich den Spieß um – und zwar gewaltig: Fast zehn Prozentpunkte Abstand stehen nun im Vergleich zu Touratech auf der Wertungstabelle, erreicht durch über acht Prozentpunkte Gewinn im Vergleich zum letzten Votum. Touratech verliert hingegen einige Stimmen, behauptet sich aber dennoch weiterhin gegen Rizoma. Welche Überraschung uns wohl im kommenden Jahr erwartet?