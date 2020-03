Muc-Off Pressure Washer Bundle Hochdruckreiniger-Set ausprobiert

„Bike“ steht tatsächlich sowohl für Fahrrad als auch für Motorrad. Denn das kompakte, pink-schwarze Gerät kommt im Set mit gleich drei Düsen: Der Bicycle-Aufsatz ist wenig überraschend fürs Fahrrad gedacht, die Motorcycle-Düse dank für Gelenke und Lager unschädlichem Wasserdruck fürs Motorrad, eine dritte Düse ist in ihrer Strahlbreite verstellbar und dient der kräftigeren Reinigung an unempfindlichen Stellen. Die Unterschiede bezüglich Druck und Reinigungsleistung sind in der Praxis deutlich: Während die verstellbare Düse auch die Hofeinfahrt oder die Terrasse säubert, schafft der geringere Druck der Motorcycle-Düse Vertrauen, dass am Bike alles heil bleibt.

Reinigungsmittel und Schaumkanone inklusive

Zum Set gehören auch (umweltverträgliches) Reinigungsmittel sowie eine Schaumkanone. Im Einsatz ist das Gerät mit einer Leistung von 1200 W (Fördermenge 6,5 Liter pro Minute) angenehm leise, die Verarbeitung macht – auch dank der unempfindlichen Beschichtung – einen hochwertigen Eindruck.

Mit 139,99 Euro ist der Hochdruckreiniger teurer als Konkurrenzprodukte, doch das Vertrauen in den harmlosen, aber effektiven Wasserdruck sowie der große Lieferumfang relativieren diesen Aufpreis.

Positiv aufgefallen: Großer Lieferumfang, leicht, kompakt, durchdacht, unempfindlich

Negativ aufgefallen: Nicht ganz günstig

Druck: Maximal 100 Bar

Preis: 139,99 Euro

MOTORRAD-Bewertung: 5 Sterne von möglichen 5

Fazit

Im Test konnte das Muc-Off Pressure Washer Bundle mit seinem durchdachten Konzept und dem großen Lieferumfang überzeugen. Auch die Reinigungsergebnisse konnten sich sehen lassen. Im Vergleich zur Konkurrenz ist der Hochdruckreiniger von Muc-Off aber nicht wirklich günstig.