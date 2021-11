Scheibenwischer für Motorradhelme Clever oder nur halb durchdacht?

"Bei Regen fahr ich nicht." Da das nicht als Grundsatz für alle Motorradfahrer gilt, und es selbst die erwischen kann, die aus Prinzip keine Regenkombi besitzen, haben sich wahrscheinlich schon etliche Motorradfahrer gefragt, warum da immer noch nichts Passendes erfunden wurde.

Vom Fahrtwind angetriebene Regenschutzscheibe

So ganz stimmt das auch nicht, denn bereits 2016 stellten wir Albert Kellers „Watroprop“, die Propellergetriebene Regenschutzscheibe, vor. MOTORRAD-Reporter Mike Schümann testete das Produkt damals und schrieb: "Per Saugnapf etwa auf Nasenhöhe aufs Visier gepappt, versetzt der Propeller durch den Fahrtwind die Plexiglasscheibe in Drehung. Die Fliehkraft schleudert die Tropfen ab, die Sicht verbessert sich deutlich. Nur vereinzelte Tröpfchen sammeln sich hinter der drehenden Scheibe auf dem Visier. Der Saugnapf hält auch bei Tempo 130, Drehen des Kopfes ist kein Problem. Für alle Fälle sichert ein Gummiband vor Verlust der Regenschutzscheibe. Behördliche Bedenken gegen die Scheibe gibt es nicht, sie zu benutzen ist legal."

Jacek Bilski

Wer lieber auf ein konventionell anmutendes Wischsystem am Helm zurückgreifen möchte, hat jetzt mit dem Rain Wiper von Banggood ein interessantes Produkt vor der Nase. Für die Vorrichtung müssen allerdings zwei kleine Löcher in die Oberseite des Visiers gebohrt werden. Anschließend wird das Wischsystem direkt am Visier festgeschraubt. Eine Befestigung am Helm selbst ist nicht zu empfehlen, denn es dürfte schwer werden, das Visier dann irgendwann mal wieder zu öffnen.

Akku wird per USB geladen

Im Gegensatz zur propellergetriebenen Regenschutzscheibe benötigt dieser Motorradhelm-Scheibenwischer natürlich Strom. Die zieht er sich aus seinem Akku, der per USB aufgeladen wird. Ob der Akku herausnehmbar ist oder nicht, geht aus dem Angebot des Herstellers nicht hervor, wir gehen aber davon aus, dass das nicht der Fall ist.

Banggood /https://www.youtube.com/watch?v=oFmPvbyWk3Q Wer ein konventionell anmutendes Wischsystem am Helm ausprobieren möchte, kann sich den Rain Wiper von Banggood vor die Nase setzen.

Damit ein solches System gut funktioniert, müssen viele Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens muss es absolut wasserdicht oder -unempfindlich sein, damit es nicht plötzlich kaputt geht, weil Wasser eingedrungen ist. Zweitens muss das Wischerblatt effektiv sein und darf nicht nur aus einem harten Stück Plastik bestehen. Außerdem sollte die Vorrichtung nicht zu schwer sein, sonst wäre von Anfang an ausgeschlossen, dass dafür zwei Löcher ins Visier gebohrt würden.

Fazit

Auf Amazon hat das Produkt eine Bewertung und die zeigt 5 Sterne an. Auf Banggood sind es 4 Bewertungen – eine davon mit 5 Sternen, die anderen monieren Defekte und eine schlechte Qualität. Und selbst wenn alles passabel funktionieren sollte, bleibt immer noch, dass das System vom Fahrer rechtzeitig abgeschaltet werden muss. Wenn beispielsweise nur noch Spritzwasser von vorausfahrenden Fahrzeugen aufs Visier kommt, könnte es sonst schnell zu fiesen Kratzern kommen, wenn Dreckpartikel auf der Scheibe landen. Selbstredend müsste das Visier auch generell sehr sauber sein, bevor der Wischer aktiviert wird. Jeder, der schon mal Staubpartikel grob vom Visier gerubbelt hat, ahnt, wie verkratzt es womöglich nach so einem Scheibenwischer-Einsatz sein könnte. Die Gefahr besteht bei der propellergetriebenen Regenschutzscheibe "Watroprop" nicht.