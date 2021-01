3S Plus Boom und 3S Plus Universal Kommunikationssystem für Jet- und Integralhelme

Mit den Kommunikationssystemen 3S Plus Boom und 3S Plus Universal startet Sena mit zwei neuen Headsets für Motorrad- und Rollerhelme in die Saison 2021.

Die neuen S3 Plus-Modelle von Sena treten die Nachfolge der S3-Systeme an. Plus bedeutet in diesem Fall einen erweiterten Funktionsumfang sowie eine auf 400 Meter verdoppelte Intercom-Reichweite.

Das Sena 3S Plus Boom verfügt über ein minimalistisch-kompaktes Design mit Tasten direkt am Mikrofon, so dass es sich vollständig in Jet-Helme integrieren lässt. Das Schwestermodell 3S Plus Universal kommt mit einer kompakten, externen Steuereinheit. Sie wird außen an der Helmschale befestigt und kann sowohl mit Jet- als auch mit Integralhelmen genutzt werden. Im Lieferumfang des Universal sind sowohl ein frei montierbares Kabelmikrofon, als auch ein Bügelmikrofon enthalten.

Zwei-Tasten-Bedienung

Die Bedienung erfolgt an beiden knapp 50 Gramm schweren Modellen über lediglich zwei Tasten. Mit wenigen Klicks sind damit 2-Wege-Intercom-Gespräche eingerichtet. Für kristallklaren Sound sorgt dabei die Sena Advanced Noise Technologie, die störende Windgeräusche herausfiltert. In Verbindung mit einem Smartphone kann der Nutzer außerdem Musik hören, GPS-Anweisungen entgegennehmen oder telefonieren. Für die Kontaktaufnahme mit mobilen Endgeräten steht Bluetooth 4.1 parat. Für zusätzlichen Bedienkomfort lassen sich die beiden neuen 3S Plus-Modelle mit der Sena Utility App verbinden.

Die Akku-Laufzeit gibt Sena mit bis zu acht Stunden an, die Ladezeit soll drei Stunden betragen. Zu haben sind das Sena 3S Plus Boom und das 3S Plus Universal ab sofort für 109 Euro im Fachhandel.

Umfrage Wozu nutzt ihr euer Kommunikationssystem überwiegend? 34 Mal abgestimmt Kommunikation mit anderen Bikern oder Sozius. Musik hören. Telefonieren. mehr lesen

Fazit

Sena ersetzt die 3S-Systeme durch die neuen Plus-Varianten. Die zeichnen sich durch einen günstigen Preis sowie eine kompakte Bauweise aus.