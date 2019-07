SP-Connect Moto Bundle Smartphone-Halterung inklusive Schutzhülle

Smartphone-Halterungen für das Motorrad gibt es wie Sand am Meer. Manche Lösungen glänzen mit innovativen und qualitativ hochwertigen Systemen, andere enttäuschen dagegen auf ganzer Linie. Zur ersteren Gattung könnte die Lösung von SP-Connect gehören. Zumindest wirken die versprochenen Funktionen durchaus durchdacht. Das sogenannte Moto Bundle besteht neben einer Halterung, die am Lenker des Motorrads angebracht wird, zusätzlich aus einer Schutzhülle. Auf der Rückseite der Schutzhülle befinden sich Einkerbungen, durch die das Smartphone an die Halterung am Lenker eingeklingt werden kann. Um das Smartphone zu befestigen, muss die Smartphonehülle und logischerweise das darin sitzende Gerät lediglich passend auf die Halterung gesetzt und im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht werden. Durch eine Drehbewegung in die entgegengesetzte Richtung wird das Smartphone wieder entsichert.

„Weather Cover“ soll vor Regen schützen

Alle Anschlüsse und Tasten können trotz der Schutzhülle verwendet werden. Auch induktives Laden soll trotz der Schutzhülle weiterhin möglich sein. Wer sein Smartphone zusätzlich gegen Regen und Schmutz schützen möchte, kann auf ein sogenanntes „Weather Cover“ zurückgreifen. Damit soll auch die Front des Smartphones vollends geschützt sein. Die Bedienbarkeit mit Handschuhen kann durch die Schutzhülle für das Display laut Hersteller allerdings schlechter werden.

SP-Connect Das Halterungssystem von SP-Connect ist im "Moto Bundle" ab 79,99 Euro zu haben.

Alle Komponenten können auch einzeln erworben werden. Zudem werden auch verschiedene Designvarianten angeboten. So können Ducati-Fans beispielsweise auf eine Schutzhülle mit Ducati-Branding zurückgreifen. Neben einer Halterung für den Lenker gibt es zudem eine Halterung für die Spiegel. Im sogenannten Moto Bundle kostet die Lösung von SP-Connect zwischen 79,99 Euro und 99,99 Euro. Wer auf die Schutzhülle verzichten möchte, kann zudem auch auf eine Lösung mit einer Klebevorrichtung für 19,99 Euro zurückgreifen, mit der das Smartphone und die Halterung miteinander verbunden werden können. Die Halterung, die in verschiedenen Varianten erhältlich ist, muss hier allerdings zusätzlich erworben werden.

Das Moto Bundle ist für die iPhone-Modelle XS, X, XS Max, XR, 8, 8+, 7, 7+, 6S, 6S+, 6, 6+, SE, 5S und 5 erhältlich. Bei Samsung-Geräten werden die Modelle S10, S10+, S10e, Note9, S9, S9+, S8, S8+, S7 und S7 Edge unterstützt. Zudem können auch Besitzer der beiden Huawei-Smartphones Mate20 Pro und P20 Pro auf das Moto Bundle von SP-Connect zurückgreifen.