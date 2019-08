SW Motech-System-Tankrucksäcke ION-Modelle neu aufgelegt

Das Angebot der deuen ION-Tankrucksäcke umfasst die Modelle One, Two und Three. Es bleibt weiter beim schlichten Design und der schwarzen Farbgebung. Gefertigt werden die ION-Modelle aus strapazierfähigem, UV-beständigem 600D Polyester mit wasserabweisender Innenbeschichtung. Zum Lieferumfang zählen neben einer Regenhaube auch der ION-Oberring.

Auch die neuen Modelle verfügen über die bewährten Features wie eine Volumenerweiterung, ein integriertes Kartenfach, dessen Material auch die Nutzung von Touchscreens zulässt, Netzfächer im Inneren sowie einen spritzwassergeschützten Kabeldurchlass und einen integrierten Tragegriff. Beibehalten wurde auch das Schnellbefestigungssystem Quick-Lock, das die ION-Tankrucksäcke mit dem ION-Tankring kompatibel macht. Auf dem EVO-Tankring von SW Motech können die ION-Modelle nicht montiert werden.

Drei Größen – alle erweiterbar

Der ION One bietet ein Volumen von fünf bis neun Liter und wiegt knapp 700 Gramm. Mit den Abmessungen 30 x 21 x 15 cm passt er auf fast alle Tankformen. Der ION Two bietet 13 Liter Volumen, lässt sich aber auf 20 Liter vergrößern. Der Two bringt knapp ein Kilogramm auf die Waage. Seine Abmessungen liegen bei 38 x 26 x 17 cm. Der ION Three tritt mit 15 bis 20 Liter Volumen an, wiegt 1,3 Kilogramm und kommt mit den Abmessungen 38 x 33 x 19 cm. Die Form seiner Unterseite schmiegt sich an leicht gewölbte Tanks an – soll aber dank Tankring dennoch nicht aufliegen. Der ION Three-Tankrucksack verfügt zusätzlich über einen Klettverschluss und D-Ringe zur Befestigung eines optionalen Kartenfachs im DIN-A4-Format sowie zwei Außenfächer.

Zu haben ist der One zum Preis von 99,95 Euro, Version Two kostet 129,95 Euro und der ION Three will mit 139,95 Euro bezahlt werden.