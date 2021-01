Touratech Connect App Datenflut für das Cockpit

Das Touratech-System liefert bis zu 61 Leistungsdaten per Bluetooth in Echtzeit direkt auf das Smartphone.

Zubehörspezialist Touratech liefert mit seinem Connect-System eine Kombination aus App und Hardware-Komponente, die das Smartphone zur freikonfigurierbaren Echtzeitanzeige macht, die dem Fahrer strukturiert eine Fülle an Daten liefert.

Daten direkt aus dem CAN-Bus

Touratech

Die Hardware wird als staub- und wasserdichter Dongle fest am Fahrzeug verbaut. Der Anschluss erfolgt fahrzeugspezifisch an vorhandene Steckverbindungen. Die Elektronik liest die Daten der fahrzeugeigenen Sensoren direkt aus dem CAN-Bus aus und übermittelt sie über eine einfach zu koppelnde Bluetooth-Verbindung ans Smartphone. Parallel können weitere Connectivity-Features wie Telefonie oder Navigation genutzt werden.

Umfangreich konfigurierbar

Die App, verfügbar für iOS und Android, visualisiert die Daten auf dem Bildschirm des Smartphones. Die Anzeige lässt sich dabei umfangreich konfigurieren. Neben grundlegenden Werten wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Außentemperatur oder Tankfüllstand können auch selbst definierte Fahrzeugdaten angezeigt werden wie etwa die Temperatur, ab der der Motor sportlich gefahren werden darf, oder die Drehzahl zum Gangwechsel bei spritfahrender Fahrweise – signalisiert durch einen Schaltblitz. Visualisiert werden können auch die Anzahl der gefahrenen Kurven, die Zahl der Schaltvorgänge auf einer Strecke oder die aktuell abgerufene Motorleistung.

Zur Verbesserung der eigenen Fahrweise können zahlreiche Parameter abgefragt werden. So lässt sich beispielsweise die Bremskraft (aktuell, durchschnittlich, maximal) darstellen, was Rückschlüsse auf noch vorhandene Reserven beim individuellen Bremsverhalten erlaubt. Auch das Schräglagenverhalten lässt sich hinsichtlich der Ausnutzung des Grenzbereichs analysieren. Aber auch Parameter zur Performance wie die Beschleunigung von Null auf Hundert oder die Kurvengeschwindigkeit können erfasst werden. Datenfreaks können so über 60 Werte verteilt über acht Funktionsbereiche abrufen. Alle Daten lassen sich auch in einem Motorradprofil speichern.

Touratech

Aktuell ist die Touratech Connect App samt Hardware für die BMW-Modelle BMW R 1250 GS / Adventure und R 1200 GS / Adventure (ab 08/2015) verfügbar. Weitere Modelle sollen folgen. Der Paketpreis liegt bei 99,90 Euro.

Fazit

Wer sich mit den im Seriencockpit darstellbaren Daten unzureichend informiert fühlt, kann sich mit der Touratech Connect App mit Daten fluten lassen. Aber nicht vergessen, die Augen gehören auf die Straße.