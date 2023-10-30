Markenverzeichnis öffnen
Alexander Schönecker

Meine aktuellsten Artikel:

Honda Transalp Dauertest
Notizen aus dem 50.000-Kilometer-Langstreckentest

Honda XL 750 Transalp im Dauertest

VideoBildergalerieEnduro
Moto Guzzi V7 Sport (2025) Fahrbericht
Moto Guzzi V7 Sport im Fahr-Test

So fährt die neue Sport-Guzzi

VideoBildergalerieModern Classic
Erster Test und erste fahrt mit der neuen Honda NC 750 X 2027
Erster Fahrtest der neuen Honda NC 750 X

Gelungenes Update für Hondas Understatement-Tourer

VideoBildergalerieTourer
Honda Transalp (2025) Fahrbericht
Honda XL 750 Transalp neu 2025 – erster Fahr-Test

So viel besser fährt die neue 2025er-Transalp

VideoBildergalerieEnduro
Honda NT 1100 2025 Test
So fährt die neue Honda NT 1100 DCT

Mehr Kraft und mehr Fahrwerk für den Twin-Tourer

VideoBildergalerieTourer
KTM, Aprilia
Aprilia RS 125 und KTM RC 125 im Vergleich

Jugendliche Co-Tester testen 125er mit MOTORRAD

VideoBildergalerieSupersportler
Indian Scout 2024 101, Sport, Bobber, Super
Neue Indian Scout-Modelle 2024 im Fahrtest

So fährt die neue Indian Scout mit über 100 PS

VideoBildergalerieChopper/Cruiser
Fahrbericht Kawasaki Eliminator 500
Kawasaki Eliminator 500 im ersten Fahrtest

So fährt die Kawasaki Eliminator 500

VideoBildergalerieChopper/Cruiser
Zontes 500 T A2-Reiseenduro
Zontes 500 T mit Einzylinder, 498 Kubik, 48 PS

A2-Reiseenduro Zontes 500 T und 500 T X

VideoBildergalerieEnduro
