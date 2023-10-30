Alexander Schönecker
Meine aktuellsten Artikel:
Notizen aus dem 50.000-Kilometer-Langstreckentest
Honda XL 750 Transalp im Dauertest
Moto Guzzi V7 Sport im Fahr-Test
So fährt die neue Sport-Guzzi
Erster Fahrtest der neuen Honda NC 750 X
Gelungenes Update für Hondas Understatement-Tourer
Honda XL 750 Transalp neu 2025 – erster Fahr-Test
So viel besser fährt die neue 2025er-Transalp
So fährt die neue Honda NT 1100 DCT
Mehr Kraft und mehr Fahrwerk für den Twin-Tourer
Aprilia RS 125 und KTM RC 125 im Vergleich
Jugendliche Co-Tester testen 125er mit MOTORRAD
Neue Indian Scout-Modelle 2024 im Fahrtest
So fährt die neue Indian Scout mit über 100 PS
Kawasaki Eliminator 500 im ersten Fahrtest
So fährt die Kawasaki Eliminator 500
Zontes 500 T mit Einzylinder, 498 Kubik, 48 PS