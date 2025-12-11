MOTORRAD-Leserwahl 2026: Bis 18. Januar Favoriten wählen und gewinnen

Alle Jahre wieder wird gewählt. 274 Kandidaten bewerben sich in 13 Kategorien um den Titel "Motorrad des Jahres 2026", darunter viele spektakuläre Neuheiten, die erst kürzlich präsentiert wurden.

Vom Sporttourer übers Naked Bike bis hin zum Roller – in 13 Kategorien haben wir für euch die heißesten Eisen des Jahrgangs 2026 zusammengetragen. Welches davon eure Herz höher schlagen lässt und in seiner Kategorie das Motorrad des Jahres 2026 wird, bestimmen Sie selbst ihr!

Hauptgewinner darf sich eines von 4 Motorrädern auswählen Die Qual der Wahl erleichtern wir euch mit zahlreichen Preisen im Gesamtwert von über 30.000 Euro. Der Hauptgewinner oder die Hauptgewinnerin darf sich aussuchen, welches von vier topaktuellen und nagelneuen Motorrädern er oder sie nach Hause nehmen möchte – Ducati Multistrada V2 S, Kawasaki Ninja 1100 SX, KTM 990 RC R oder Triumph Scrambler 1200 XE.

Reifen, Helme, Bekleidung, Zubehör Doch daneben gibt es noch weitere tolle Preise zu gewinnen. Von Reifen über Helme, Schutzkleidung, Reiniger und Zubehör bis hin zu Pflegesets – die Auswahl ist wie immer riesig. Da fällt der Gang zur "Wahlurne" doch leicht. Einsendeschluss ist der 18. Januar 2026. Die MOTORRAD-Redaktion wünscht allen Teilnehmenden viel Glück!