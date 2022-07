AGV Tourmodular mit 22.06-Homologation Klapphelm mit Kommunikationssystem

Der AGV Tourmodular Klapphelm ist nach der neuen Norm ECE 22.06 P/J homologiert, also doppelt: "P" steht für "protective", also für die Homologation für Integralhelme, "J" steht für "jet", also die Jethelm-Homologation. Klapphelme ohne Jethelm-Homologation sind nicht dafür ausgelegt, offen gefahren zu werden. Modulare Helme, die nach der neuen Helmnorm geprüft werden, werden künftig aber standardmäßig sowohl mit geschlossenem als auch mit geöffnetem Kinnteil getestet.

Dank seiner Fiberglas-, Aramid- und Carbon-Struktur soll der AGV Tourmodular nicht nur robust, sondern auch leicht sein. Wie viel er wiegt, gibt AGV nicht an. Beim Vorgänger sind es circa 1.620 Gramm, was bei einem Klapphelm als absolut "normales" Gewicht durchgeht.

AGV Tourmodular Visier arretierbar

Wer zur besseren Belüftung das Visier gerne einen Spalt offen lässt, kann die Scheibe beim AGV Tourmodular sogar arretieren. Für die konventionelle Belüftung stehen vorne drei große Öffnungen zur Verfügung. AGV gibt 2.253 Quadratmillimeter Belüftungsfläche an, was – laut AGV – "viel, viel mehr" sein soll, als bei "jedem anderen Modularhelm". Erfahrungswerte teilen wir euch an dieser Stelle mit, sobald wir Gelegenheit hatten, den Tourmodular zu testen.

Angebote AGV Tourmodular 120 MaxVision Pinlockscheibe, transparent Lieferzeit: 5 - 7 Tage

39,95 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop AGV Tourmodular Klapphelm schwarz S Lieferzeit: 1-3 Tage

499,95 € inkl. Versand Zum Shop AGV Motorradhelm AGV Klapphelm TOURMODULAR LUNA GREY MATT ECE2206 (Pinlock 100% Max Vision® 120 inklusive, Integrierte, kratzfeste Sonnenblende) M (57-58cm) Lieferzeit: lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir

512,96 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop AGV Tourmodular, Klapphelm - Matt Schwarz - XL Lieferzeit: sofort lieferbar

550,00 € inkl. Versand Zum Shop

Klapphelm mit Kommunikationssystem

Für die Kommunikation greift AGV auf DMC-Technologie von Cardo zurück. Mit dem AGV Insyde by Cardo sollen im Umkreis von bis zu sechs Kilometern bis zu 15 Systeme mit dem Tourmodular-Klapphelm verbunden werden können.

Größen und Farben

Für die Größen XS bis XXL stehen drei Außenschalen bereit. Die Farbpalette bietet vier einfarbige Ausführungen sowie fünf mehrfarbige, aber trotzdem eher dezente Dekore. Kostenpunkt für den AGV Tourmodular: 569,95 Euro für einfarbige Dekore und 599,95 Euro für mehrfarbige. AGV Tourmodular Klapphelm in unserem Partnershop*

Fazit

Auch wenn das auf der AGV-Seite so verstanden werden kann, wird der Tourmodular nicht mit dem Kommunikationssystem ausgeliefert. Dafür mit großzügigen Belüftungsöffnungen und großem Sichtfeld.

*Diese Links führen zu Anbietern, von denen MOTORRAD eine Provision erhält.