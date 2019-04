Beim MotoGP-Lauf auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas, präsentierte Alpinestars den Supertech R in einer limitierten gelb-schwarz-weißen Version. Kenny Roberts war der erste Amerikaner, der eine GP-Motorradweltmeisterschaft gewann. Als Dirt Track-Wunderkind gestartet, setzte er auf amerikanischen Rennstrecken in den 1970er-Jahren bald Maßstäbe. Knie am Boden – wer hat’s erfunden? King Kenny. Er erlebte 60 Starts in den 500cm³-Rennen und sicherte sich 24 Siege, 44 Podestplätze, 22 Pole sowie 27 schnellste Runden.

Rennstiefel mit allen Sicherheitsfeatures

Der Alpinestars Supertech R-Schuh kostet 499,95 US-Dollar, in Deutschland liegt der Preis bei rund 450 Euro. Der Stiefel ist mit allen technischen Neuerungen des Herstellers ausgestattet, wie beispielsweise mit einer neu konzipierten Gummisohle aus Verbundmaterial sowie einem neu gestalteten vorderen Flexbereich. Der neu entwickelte Schienbeinschutz umschließt die äußere Wade und ist so konstruiert, dass er, im Falle eines Sturzes, die Aufprallenergie über die gesamte Oberfläche verteilen und abführen soll, während die auswechselbare Fersenplatten vor Stößen schützen und die Reibung verringern soll.

Neben dem Kenny-Roberts-Stiefel hat Alpinestars noch einige weitere Supertech R Boots in speziellen Designs aufgesetzt, wie zum Beispiel die Limited Edition MM93 Maze, die Limited Edition Doohan, die Limited Edition Stoner, die Limited Edition McGuinness, die Limited Edition Schwantz und weitere. Ganz ohne „Limited“ und „Edition“ kostet der Supertech R Boot ebenfalls 499,95 US-Dollar beziehungsweise rund 450 Euro.