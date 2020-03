BMW XRide-Fahranzug Textilkombi mit Regenüberzug

Der zweiteilige XRide-Anzug ist aus dem Obermaterial Polyamid mit Lederaufsätzen gefertigt und setzt auf hohe Bewegungsfreiheit. Damit die Protektoren dennoch dort sitzen bleiben, wo sie hingehören hat BMW eine Bändertechnik konzipiert, bei der ein elastisches Gewebeband die Schützer zusätzlich fixiert. An Armen, Schultern und Knien sorgen Ziehharmonikastretch und Ergonomiefalten ebenfalls für mehr Bewegungsfreiheit.

Das Leder der Jacke ist an Schultern und Armen mit elastischem und abriebfestem Polyamid hinterlegt. An den Schultern finden sich körpernah sitzende NP3-Protektoren, Ellbogen, Hüfte und Knie sind mit NP2-Protektoren geschützt und der Rücken ist mit einem NP-Pro-lang-Protektor abgesichert. An sturzgefährdeten Zonen sowie an der Innenseite der Hose finden sich Rindledereinsätze, die weiteren Schutz bieten. Reflektoren an den Oberarmen, der Jackenfront, den Knien sowie dem unteren Beinbereich sorgen für eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Wasserdicht nur über Überzieher

Die Jacke bietet vier Fronttaschen, eine davon wasserdicht, eine Rücken- und zwei Innentaschen. Ein AirVent-System in der Front mit doppeltem Reißverschluss und das 3D-Abstandsgewirke im Rücken sorgen für die Klimatisierung. Am Beinabschluss sorgt ein zusätzlicher Reißverschluss für weiteren Komfort. Insgesamt verfügt die Hose über drei Taschen, davon eine innenliegende Tasche.

BMW

Zur XRide-Kombi gehören auch noch eine Regenüberjacke mit integrierter wasserdichter Sturmhaube und eine Regenüberhose mit seitlichen langen Reißverschlüssen. Beide müssen allerdings separat mitgeführt werden. Der Anzug XRide ist für Herren in den Größen 46 bis 66, 98 bis 118 und 24 bis 32 erhältlich, für Damen in den Größen 34 bis 48. Die Preise starten ab rund 1.400 Euro für die Kombi. Die Jacke ist ab 780 Euro, die Hose ab 600 Euro zu haben.

Limitierte Sonder-Jacke

Zusätzlich bietet BMW auch noch eine XRide Pro-Jacke in einer auf 1.500 Exemplare limitierten Auflage an. Die XRide Pro Herrenjacke ist mit ihren weißen Rindledereinsätzen an den Armen ein besonderes Highlight. Das Leder ist mit elastischem Textil hinterlegt und sorgt somit für eine höhere Flexibilität in diesen Bereichen. Die auffälligen Schulterschleifer aus einer Kunststoff-Stahl-Kombination mit BMW-Branding setzen zusätzliche Akzente. Die XRide Pro Jacke ist für Herren in den Größen 46 bis 60 erhältlich. Der Preis liegt hier bei 950 Euro.