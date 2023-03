Bogotto Monza perforierte Motorradhandschuhe Die Rennstrecke fest im Griff

Eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Motorradhandschuhen ist es, die perfekte Balance aus Schutz und Komfort zu finden. Eine robuste Bauweise und eine hohe Widerstandsfähigkeit stehen Flexibilität und einem bequemen Tragegefühl gegenüber. Die ausreichende Bewegungsfreiheit der Hände ist ebenso entscheidend für die Kontrolle des Fahrzeugs wie der Grip am Lenker. Wichtige Merkmale hochwertiger Motorradhandschuhe sind eine gute Schlagdämpfung und eine hohe Abriebfestigkeit. Richtige Freude beim Fahren kommt allerdings nur mit einer angenehmen Passform und einer Belüftung auf, die für kühle und trockene Hände sorgt.

Motorradhandschuhe verbinden Fahrer und Motorrad

Da über die Motorradhandschuhe der direkte Kontakt zwischen Fahrer und Motorrad hergestellt wird, ist die Passform entscheidend für das Fahrgefühl. Die Bogotto Monza sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen auf der Rennstrecke ebenso gerecht werden wie denen auf der Straße. Die ergonomisch vorgekrümmten Finger und die Handgelenke sind mit Stretch-Einsätzen versehen. Die Weite des Handgelenks ist dank der langen Manschette mit praktischem Klettverschluss schnell anpassbar. Die Knöchel-Verstärkungen und der Hartplastikschutz an den Seiten und am Handgelenk bieten maximalen Schutz. Eine Fingerbrücke zwischen kleinem Finger und Ringfinger sorgt für zusätzliche Stabilität. Das perforierte Leder und der Belüftungskanal an der Oberhand lassen die Hände auch bei intensiven Einsätzen nicht ins Schwitzen kommen.

Top-Schutz braucht Top-Materialien

Bei den Monza setzt Bogotto auf die Kombination aus hochwertigem Ziegen- und Rindsleder. Das macht sie besonders flexibel und gleichzeitig strapazierfähig. Die Handschuhe sind an den Knöcheln und den Fingern gepolstert, um Stöße abzufangen und Verletzungen zu vermeiden. Zudem wird an den besonders beanspruchten Stellen mit einer Materialdopplung gearbeitet. Die Oberhand ist mit Dupont™ Kevlar® unterlegt und die Handballen sind mit SuperFabric® verstärkt. Hinzu kommt ein abriebfestes Kunstleder an den Handinnenflächen, welches für den nötigen Grip sorgt. Was sich genau hinter diesen besonderen Materialbezeichnungen verbirgt, ist hier kurz erklärt:

SuperFabric® ist ein Hochleistungsgewebe, das aus Polyester und Epoxidharz besteht. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Outdoor- und Schutzbekleidung, da es eine hohe Abriebfestigkeit und einen hohen Schlagschutz aufweist. Ein weiterer Vorteil ist, dass es wasserabweisend, aber gleichzeitig besonders atmungsaktiv ist – ideal für Sportbekleidung.

Kevlar® ist eine ultrastarke synthetische Faser, die aufgrund ihrer einzigartigen molekularen Struktur eine unglaubliche Festigkeit aufweist. Die Fasern sind so eng miteinander verwoben, dass sie nahezu untrennbar sind. Kevlar® ist nicht nur bekannt als Material für beschusshemmende Schutzkleidung, sondern eignet sich aufgrund seines geringen Gewichts und hoher Zugfestigkeit hervorragend für Motorrad-Schutzbekleidung.

Fazit

Die Bogotto Monza sind eine ausgezeichnete Wahl für alle Fahrer, die nach einem hohen Maß an Schutz und Komfort zu einem fairen Preis suchen. Der clevere Materialmix macht diese Motorradhandschuhe besonders sicher und bequem. Die ergonomische Form und das perforierte Leder verleihen dem Monza einen exzellenten Tragekomfort. Zu kaufen gibt es die Bogotto Monza bei FC-Moto.