Büse Braga Sommerhandschuhe Kurz, leicht und günstig

Beim Materialmix setzt der Büse Braga auf hochwertiges Rindleder kombiniert mit einer Amara-Verstärkung an der Innenhand. Für eine gute Passform und ein luftiges Fahrgefühl sorgt elastisches Meshgewebe.

Zusätzliche Sicherheit bringen Materialdoppelungen und ein im Handrücken eingearbeiteter Schleifer aus SuperFabric. Als besonderes Feature bringt der Büse Braga eine Touch-Screen-Funktionalität mit. So kann man das Smartphone bedienen, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Die Handgelenkweite lässt sich per Klettverschluss einstellen.

Zu haben ist der kurze Braga Crosshandschuh in den vier Farben Schwarz, Schwarz/Gelb, Schwarz/Rot und Schwarz/Weiß. Angeboten wird er in den Damengrößen 5 bis 9 sowie in den Herrengrößen 8 bis 14. Der Preis liegt einheitlich bei 49,95 Euro.

Zum Preis von knapp 50 Euro bringt Büse mit dem Braga einen Kurzhandschuh mit hohem Lederanteil. Klingt nach einem idealen Begleiter für Kurzstrecken im Sommer.