Büse Denver Sicherheitsjeans Motorradjeans für Damen und Herren

Bevor wir mit den Einzelheiten zu der neuen Büse Denver Sicherheitsjeans loslegen, möchten wir in diesem Artikel zuvor mit zwei Zitaten aus der offiziellen Pressemitteilung von Büse beginnen: "Mit der Büse Denver bietet Büse nun eine Jeans an, in der die Kevlar-Fasern mit dem Außenstoff fest verwoben sind. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass nun die komplette Hose verstärkt ist und nicht mehr nur die sturzrelevanten Partien." Zwar haben wir die neue Büse-Motorradjeans noch nicht in den Händen gehalten, allerdings klingen die Ankündigungen in Sachen Schutz und Sicherheit damit äußerst vielversprechend.

Stretch-Anteil soll für gute Passform sorgen

Wie es sich für eine Jeans gehört, ist die Hose aus stretchfähigem Material gefertigt worden, was sich postitiv auf die Passform auswirken soll. Büse spendiert der Denver Sicherheitsjeans zudem Protektoren an beiden Knien – Hüftprotektoren sind zwar nicht mit an Bord, können aber immerhin nachgerüstet werden. Prinzipiell besteht das Außenmaterial zu 92 Prozent aus Baumwolle, zu 6,5 Prozent aus abrieb- und reißfesten Kevlarfasern und zu 1,5 Prozent aus Elasthan. Beim Innenmaterial setzt Büse dagegen zu 100 Prozent auf Baumwolle. In insgesamt fünf Taschen können kleinere Gegenstände verstaut werden.

Wie eingangs erwähnt gibt es die Büse Denver Sicherheitsjeans sowohl für Männer als auch für Frauen. Interessierte Biker und Bikerinnen können dabei zwischen den folgenden Größen wählen:

Damen

Weite/Normale Beinlänge (32 inch): 28/32, 29/32, 30/32, 32/32, 34/32

Weite/Kurze Beinlänge (30 inch): 28/30, 29/30, 30/30, 32/30

Weite/Lange Beinlänge (34 inch): 30/34, 32/34

Herren

Weite/Normale Beinlänge (34 inch): 31/34, 32/34, 33/34, 34/34, 35/34, 36/34, 38/34, 40/34, 42/34, 44/34

Weite/Kurze Beinlänge (32 inch): 30/32, 32/32, 34/32, 36/32, 38/32, 40/32

Weite/Lange Beinlänge (36 inch): 34/36, 36/36, 38/36

Zu haben ist die neue Büse Denver Sicherheitsjeans ab sofort für 229,95 Euro.

Fazit

Motorradjeans erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie einen guten Kompromiss aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit darstellen. Mit der Denver Sicherheitsjeans bringt Büse nun ein brandneues Modell, welches schick aussieht und zudem durch hohe Sicherheitsstandards punkten möchte. Wie gut die neue Büse-Motorradjeans aber tatsächlich ist, wird ein Praxistest zeigen müssen, der für die nahe Zukunft eingeplant ist.