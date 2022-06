Büse Jana und Büse Linda Motorrad-Textiljacken für Frauen

Bequem, sicher und in zwei Preisklassen bieten sich die Damen-Motorradjacken Büse Jana und Büse Linda für 199,95 und 279,95 Euro an.

Damen-Motorradjacke Büse Jana

Die Büse Jana ist eine Motorrad-Textiljacke für Damen, die mit einem Preis von 199,95 Euro verhältnismäßig günstig ist. Sie ist mit einer herausnehmbaren Klimamembran ausgestattet, die vor Wind und Regen schützen soll, mit einem Neoprenkragen, drei Innentaschen sowie drei Außentaschen, wovon zwei wasserdicht sind. Für Abkühlung sorgen auf Wunsch Belüftungsöffnungen im Brustbereich, am Rücken und im Bereich der Ärmel. Weitenverstellbar ist die Textiljacke an Ärmeln, Taille und Hüfte. Im Frontbereich ist die zusätzlich isoliert und an heißen Tagen soll ein atmungsaktives Netzfutter einen guten Durchzug ermöglichen.

Protektoren an Schultern und Ellbogen garantieren Schutz, ein Rückenprotektor ist nachrüstbar. Per Verbindungsreißverschluss kann sie mit einer Büse-Textilhose kombiniert werden, was neben den Sicherheitsnähten und den reflektierenden Elementen für zusätzlichen Schutz sorgt.

Die Damen-Motorradjacke Büse Jana ist in Schwarz, Schwarz/Gelb und Schwarz/Rot sowie in den Größen 34 bis 52 erhältlich. Der UVP liegt bei 199,95 Euro.

Damen-Motorradjacke Büse Linda

Die Motorrad-Textiljacke Büse Linda soll dank ihrer Reissa-Membran wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv sein. Auch hier ist sowohl die herausnehmbare Membran als auch die Jacke an sich mit einem Verbindungsreißverschluss ausgestattet. Der Kragen soll sich dank des Neopren-Abschlusses komfortabel anschmiegen, bei Bedarf können die Belüftungsöffnung im Brustbereich, am Rücken und an den Ärmeln genutzt werden und Ärmel-, Taillen- sowie Hüft-Bereich sind in der Weite verstellbar. Für zusätzlichen Komfort sorgen Stretcheinsätze an der Seite und im Bereich des Rückens.

Auch bei der Büse Linda sollte der Rückenprotektor unbedingt nachgerüstet werden. Im Lieferumfang enthalten sind die Protektoren für Schultern und Ellbogen. Mit Sicherheitsnähten und reflektierenden Elementen ist sie ebenfalls ausgestattet. Die Büse Linda ist aus weichem, aber strapazierfähigem Tactel-Gewebe, das im Bereich der Schultern und Ellbogen zusätzlich verstärkt ist. Im Frontbereich ist sie nochmals stärker isoliert. Kleines Gepäck findet in den drei Außen- und zwei Innentaschen Platz.

Die Damen-Motorradjacke Linda kostet um die 279,95 Euro. Sie ist in den Größen 34 – 52 und in den Farben Schwarz und Schwarz/Rot erhältlich.

Fazit

Um gleich zwei neue Motorradjacken für Frauen erweitert Büse sein Repertoire, das schon zuvor eine große Auswahl für Motorradfahrerinnen bot. Mit den Preisen um 200 beziehungsweise 280 Euro sollte auch für Einsteigerinnen eine Allround-Textiljacke dabei sein.

