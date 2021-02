Büse Mugello Textiljacke für Sie und Ihn

Bekleidungsspezialist Büse bringt mit der Mugello eine neue Textiljacke an den Start, die den Herren und auch die Dame adäquat kleiden soll.

Mit Funktionsmembran

Gefertigt wird die eng und kurz geschnittene Jacke aus strapazierfähigem 600D Polyester-Gewebe mit Sicherheitsnähten. Das Innenleben setzt auf eine Klimamembran und ein atmungsaktives Netzinnenfutter. Die Membran macht die Jacke wasserdicht, winddicht und zugleich atmungsaktiv. Zur Sicherheitsausstattung zählen Protektoren an Schultern und Ellenbogen. Ein Rückenprotektor von Sas-Tec (Aufpreis rund 24 Euro) kann nachgerüstet werden. Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit. Den gleichen Zweck erfüllen auch farblich abgesetzte Reflektorflächen.

Büse

Zur weiteren Ausstattung der Büse Mugello zählen noch ein Komfortkragen mit Neoprenabschluss sowie Belüftungsöffnungen an Schulter, Seite, Rücken und Ärmeln. Die Passform ergibt sich über weitenverstellbare Ärmel und einen Rippenstretch am Bund. Ein Verbindungsreißverschluss sorgt für eine Anbindung an eine Hose. Kleinutensilien finden in zwei Außentaschen und einer Innentasche platz.

Büse Mugello, Textiljacke - Schwarz/Neon-Grün/Weiß - L Büse Mugello, Textiljacke - Schwarz/Neon-Grün/Weiß - L Lieferzeit: 1-3 Werktage

170,95 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop

Angeboten wird die Büse Mugello für Damen in Größe 34 bis 48 und den Farben neongelb und weiß, für Herren in S bis 6XL in blau, neongrün, orange, neongelb, weiß und rot. Die Preise starten ab 189,95 Euro.

Umfrage 979 Mal abgestimmt Welcher Bekleidungstyp seid ihr, Leder oder Textil? Leder Textil mehr lesen

Fazit

Die Büse Mugello gibt es für Sie und Ihn – ideal also für Pärchen die auf Einheits-Look stehen. Die Protektorenausrüstung ist nur rudimentär, ein Rückenprotektor kostet Aufpreis. Dafür ist der Anschaffungspreis moderat.