Büse Travel Pro Tourenjacke Vier Teile, aber nur eine Jacke

Wer mit dem Motorrad auf Tour geht, ist beim Gepäck in der Regel deutlich limitiert. Die Mitnahme von mehreren Jacken schließt sich da für gewöhnlich aus. Bekleidungsspezialist Büse bietet hier mit seiner neuen Tourenjacke Travel Pro eine echte Alternative, denn die soll von der Motorrad- bis zur Freizeitjacke viele Anwendungen abdecken.

Von Biken bis Freizeit

Dazu besteht die Travel Pro aus vier Teilen. Das wichtigste Element für den Motorradfahrer ist die Außenjacke aus weichem, aber abriebfestem Tactel-Gewebe, die mit einem abnehmbaren Sturmkragen und einem Komfortkragen mit Neoprenabschluss aufwartet. Für die besonders warmen Tage ist eine großflächige Belüftung an Brust, Ärmeln und Rücken mit an Bord. Zur Anpassung an die eigene Figur dienen Weitenverstellungen an Taille, Bund und Ärmeln. Zehn Außentaschen, davon zwei wasserdicht, eine große Rückentasche, drei Innentaschen und zwei Reißverschlusstaschen an der Steppjacke, sorgen für ausreichend Stauraum.

Für die Sicherheit sorgen Protektoren an Schulter und Ellbogen. Weitere Protektoren in den Bereichen Rücken und Brust sind möglich, müssen aber gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Reflektierende Elemente sorgen für mehr Sichtbarkeit.

Büse Reflektierende Elemente erhöhen die Sichtbarkeit.

Weil aber nicht immer Kaiserwetter herrscht, ist die Travel Pro mit einer entnehmbaren Humax-Klimamembran ausgerüstet, die die Jacke sowohl atmungsaktiv als auch wind- und wasserdicht macht. Die ebenfalls entnehmbare Steppjacke sorgt für kuschelige Wärme an kalten Tagen. Und, sie taugt auch als Freizeitjacke abseits des Motorrads.

Angeboten wird die Büse Travel Pro in den Farben schwarz/gelb und schwarz/hellgrau. Das Größenspektrum reicht bei den Kurzgrößen von 28 bis 32, bei den Normalgrößen von 48 bis 64. Die Preise starten ab 379,95 Euro.

Fazit

Büse bietet mit der neuen Travel Pro eine Tourenjacke, die alle Motorrad-Anforderungen erfüllt und zudem auch in der Freizeit eine gute Figur macht. Nebenbei reduziert sich so auch das mitzunehmende Reisegepäck. Clever gemacht und mit 380 Euro fair eingepreist.

