FLM Sports Lederkombi Jetzt auch zweiteilig

Racer stehen auf Einteiler, im Alltag hat eine zweiteilige Kombi aber viele Vorteile. Polo stellt entsprechend dem superportlichen FLM Sports-Einteiler jetzt eine zweiteilige Version zur Seite.

Aus Rindsleder ab 400 Euro

Gefertigt wird auch der Zweiteiler aus 1,1 Millimeter starkem, teilweise perforiertem Rindsleder, das mit speziellen Sicherheitsnähten verarbeitet wird. Stretchzonen an Schulter, Ärmel, Ellbogen, Lendenbereich, Knie, Kniekehle und Unterschenkel sorgen zudem für die nötige Bewegungsfreiheit. Schulterslider sind von Start weg verbaut, Knieschleifer lassen sich an den vorhandenen Klettflächen nachrüsten. Der Höcker sorgt für Windschnittigkeit und den sportlichen Look, die Schulter-, Ellbogen-, Hüft- und Knieprotektoren, die verrutschsicher mit dem Außenmaterial verbunden sind, für zusätzliche Sicherheit. Ein passender Rückenprotektor ist individuell nachrüstbar. Jacke und Hose werden durch einen robusten 360-Grad-Reißverschluss verbunden. Alternativ lassen sich beide Teile auch mit einem kurzen Reißverschluss im Rückenbereich miteinander verbinden. Im Brustbereich findet sich eine kleine Innentasche.

Zu haben ist die zweiteilige FLM Sports Lederkombi in Größen von 48 bis 60. Einzig verfügbare Farbvariante ist Schwarz mit roten Applikationen und weißen Elementen. Der Preis für den Zweiteiler liegt bei 399,99 Euro.

Fazit

Polo bringt die FLM Sports-Lederkombi jetzt auch als Zweiteiler. In Sachen Ausstattung fehlt eigentlich nur ein serienmäßiger Rückenprotektor, dafür geht der Preis von 400 Euro für den sportlich geschnittenen Zweiteiler in Ordnung.