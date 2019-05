Beim Bekleidungshersteller Held können Kunden ab sofort Sportlederkombis und Sporthandschuhe individuell im Online-Konfigurator gestalten. Die Wunschbekleidung wird dann in Handarbeit gefertigt.

Werde dein eigener Designer und entwerfe deine Kombi und deine Handschuhe ganz nach deinem Geschmack. In seinem neuen Online-Konfigurator bietet Bekleidungshersteller Held diese Möglichkeit derzeit für für die einteilige Rennkombi Full Speed sowie für die dazu passenden Sporthandschuhe Phantom II an.

Viele verschiedene Farbvarianten

Im Konfigurator werden Kombi oder Handschuhe gestaltet. Nach Abschluss der Konfiguration geht das Wunschdesign an Held und dort wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Anschließend muss der Kunde den Entwurf ausdrucken und damit zur Endkonfiguration und Anprobe zu einem speziell geschulten Held-Händler gehen. Sollte eine Standardgröße von der Stange nicht passen, kann die Wunschkombi auch nach Maß gefertigt werden. Nach der finalen Auftragserteilung werden Kombi und Handschuhe in Handarbeit angefertigt.

Foto: Held

Für den Ledereinteiler Full Speed stehen 13 Lederfarben sowie vier Farben für die Stretchbereiche zur Wahl. Dazu lassen sich fünf Knieschleifer-Farben sowie vier Hartschalen-Optionen kombinieren. Auf Wunsch werden auch persönliche Logos oder Schriftzüge angebracht. Auch das Held-Logo steht in zwei Varianten zur Wahl. Darüber hinaus kann auch verschiedenes Zubehör (Trinkflaschen, Futterstoffe, Perforation, Protektoren) dazukonfiguriert werden.

Foto: Held

Ähnlich umfangreich lassen sich auch die Phantom II-Handschuhe individualisieren. Hier stehen für die Oberhand 13 und für die Unterhand drei Farben zur Wahl. Zudem lassen sich auch hier die Schutzelemente variieren, Personalisierungen anbringen und die Ausstattung an persönliche Vorlieben anpassen. In den Basisversionen kostet die Rennkombi Full Speed ab rund 1.900 Euro, der Phantom II-Handschuh ist in Standardvarianten ab rund 250 Euro zu haben.