Helstons Stirling Retro-Lederpelle aus einem Stück

Eine moderne Lederkombi, am besten noch in Papageien-Farbe, will nicht so recht zu einem klassischen Sportmotorrad passen. Wer einen sportlichen Einteiler sucht, der schützt und auch optisch zum alten Bike passt, sollte einen Blick auf den neuen Stirling von Helstons werfen.

Gefertigt wird der Stirling aus 1,0 bis 1,1 Millimeter dickem Rindsleder, das ein glattes und glänzendes Oberflächen-Finish trägt. Das mit Aramidfasern verstärkte Innenfutter lässt sich herausnehmen und waschen. Für die Sicherheit sorgen Protektoren an den Knien, den Schultern, den Ellenbogen sowie im Rücken. Alle Protektoren lassen sich herausnehmen. Zudem wartet die Stirling mit gesteppten Lederdopplungen an den Hüften, den Ellbogen und den Schultern auf. Doppeltes Leder statt Knieschleifer gibt es auch an den Knien. Hier wird aber auf eine Steppung verzichtet. Einen Zusatzschutz gibt es auch im Steißbereich.

Zwei Farbvarianten verfügbar

Stretcheinsätze im Schritt und an den Beinen sorgen für eine gute Passform. Im Rücken und über den Knien hilft dabei ein Lederstretcheinsatz. Die Armabschlüsse lassen sich per Druckknopf verstellen, Auch der Halsabschluss setzt auf einen solchen. Vervollständigt wird der Retro-Look durch Längsstreifen über den Brustbereich sowie verschiedene Retro-Applikationen.

Angeboten wird der Helstons Stirling in Schwarz und in einer Kombination aus weißem Ober- und schwarzem Unterteil. Das Größenspektrum reicht von S bis 4XL. Der Preis liegt bei rund 800 Euro.

Fazit

Die passende Retro-Kombi zum Retro-Sportmotorrad liefert Helstons. Die Franzosen haben mit dem Einteiler Stirling ein echt schickes Teil abgeliefert.