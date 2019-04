HJC setzt seine Produktstrategie weiter fort und bringt nach dem neuen HJC RPHA 11 „Venom II“ mit dem RPHA 70 Wolverine X-Men ein weiteres Modell aus dem Marvel-Universum auf den Markt. Mittlerweile gibt es über 20 verschiedene Modelle im Marvel-Comic-, Star-Wars- und Disney-Pixar-Look, die in Deutschland bereits erhältlich sind oder demnächst sein werden.

HJC-Helme aus der Marvel-Edition

Comic-Fans aufgepasst! HJC hat eine Kollektion ins Programm genommen, die allen Superhelden-Fans Freudentränen in die Augen treiben dürfte. Seit Oktober 2016 gibt es einige Modelle im Marvel-Comic-Design. Den HJC RPHA 11 gibt es beispielsweise im Spider-Man- und Venom-Look. Für alle Iron-Man-Fans gibt es den HJC IS-17 seit Oktober 2016 in einem entsprechendem Design. Der HJC FG-ST im „The Punisher“-Design rundet die HJC-Marvel-Herbstkollektion 2016 ab. Außerdem gibt es den HJC IS-17 mit integrierter Sonnenblende im Deadpool-Design. Das Fiberglasmodell HJC FG-ST ist zudem im Ghost Rider-Look erhältlich.

Foto: HJC HJC RPHA 11 Spider-Man.

Etwas neuer sind die beiden HJC-Helme, deren Designs aus dem Spider-Man-Homecoming-Film stammen. Zum einen gibt es den Einsteiger-Helm HJC CS-15 seit Juli 2017 im Spider Man-Homecoming-Design. Kostenpunkt: 179,90 Euro. Etwas mehr Geld kostet die neueste Iron-Man-Variante. Den HJC RPHA 70 gibt es seit Herbst 2017 für 649,90 Euro im Iron Man Homecoming-Design.

Wer sich eher für einen Enduro-Helm interessiert, aber trotzdem nicht auf das Design eines Marvel-Comics verzichten möchte, sollte sich den HJC CL-XY II Marvel Avengers etwas genauer ansehen. Im Vergleich zu den anderen Modellen der Kollektion kann der CL-XY II als Schnäppchen angesehen werden. Lediglich 139,90 Euro werden beim Kauf fällig.

Seit Februar 2018 läuft der neue Black-Panther-Film in den Kinos läuft. HJC bietet den RPHA 70 in einem passenden und eher dunkel gehaltenem Design ab März 2018 an. Für den RPHA 70 Marvel Black Panther müssen Käufer 649,90 Euro investieren.

Noch etwas neuer ist der HJC RPHA 11 „Venom II“, der Anfang 2019 präsentiert wurde. Es gibt ihn in den Größen XXS bis XXL. Die Preise beginnen bei 599,90 Euro. Ein dunkel getöntes Visier ist im Lieferumfang erhalten. Neu ist auch der RPHA 70 Wolverine, der in seinem Design Elemente des X-Men mit den Adamantium-Krallen aufgreift. Zu haben ist der X-Men-Kopfschutz ab 649,90 Euro.

HJC-Helme aus der Star-Wars-Edition

HJC hat auf der INTERMOT 2016 in Köln zwei weitere Modelle im „Comic-Design“ vorgestellt. Auf der Kölner-Messe kamen Star-Wars-Fans voll auf ihre Kosten. Den HJC RPHA 11 gibt es seit 2016 im „Boba Fett“- und „Kylo-Ren“-Design. Die Preise beginnen bei 649,90 Euro.

Foto: HJC Der HJC CS-15 Star Wars Stormtrooper kostet 179,90 Euro.

Den HJC FG-70s gibt es seit Juli 2017 im „Luke Skywalker X-Wing“-Design. Kostenpunkt: 299,90 Euro. Für denselben Preis können Star-Wars-Fans auf den FG-70s im Poe-Dameron-Look zurückgreifen. Etwas günstiger ist der Adventure-Helm HJC CS-MX II im Rebel X-Wing-Design. 179,90 Euro müssen Star-Fans für den CS-MX II investieren. Ein weiteres Mitglied der Star-Wars-Kollektion ist der HJC CS-15 Star Wars Stormtrooper, der 179,90 Euro kostet.

Ganz neu mit dabei ist nun ein HJC-Helm im Darth Vader-Look. Für den Klapphelm RPHA 90 verlangt der Hersteller 699,90 Euro. Ab wann er in Deutschland erhältlich sein wird, steht dagegen noch nicht fest.

HJC-Helme aus der Disney-Pixar-Edition

Pünktlich zur Veröffentlichung des Disney Pixar-Films „Cars 3 – Evolution“ im Juni 2017 hat HJC zwei neue Designs für den HJC RPHA 11 herausgebracht.

Foto: HJC HJC RPHA 11 "Mike Wazowski" aus dem Film Monster AG.

Die beiden neuen Cars-Helme sind seit September 2017 erhältlich. Fans des Animationsfilms können auf den HJC RPHA 11 „Lightning McQueen“ (599,90 Euro) und den HJC RPHA 11 Carbon „Jackson Storm“ (749,90 Euro) als Kopfschutz zurückgreifen.

Im Zuge des MotoGP-Rennens in Le Mans 2018 hat HJC zudem einen weiteren neuen Helm vorgestellt, dessen Design aus dem Disney-Universum stammt. Beim sogenannten HJC RPHA 11 „Mike Wazowski“ bediente sich HJC bei der Hauptfigur aus dem Film „Die Monster AG“. In der deutschen Version des Films heißt der Charakter übrigens Michael „Mike“ Glotzkovski. Der Neuling wird in Deutschland ab Mitte Juli 2018 erhältlich sein.