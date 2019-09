iXS Classic LD Handschuh Cruiser Handschuhe mit verdecktem Knöchelschutz

Für den kurzen, leichten Handschuh hat sich iXS für Ziegenleder entschieden, das die Motorradfahrer-Hand entweder in Braun oder Schwarz umgibt. Besonders schick für die klassisch gekleideten Fahrer unter uns: Ein Knöchelschutz aus Polyurethan, also ein Softprotektor, ist vorhanden, aber vom Leder verdeckt. Die Daumenpartie ist verstärkt, ebenso ist am Handballen das Doppelte an Ledermaterial verarbeitet.

Der Schaft ist in der Weite per Klettverschluss am Handgelenk verstellbar. Zusätzlich sorgen Abnäher in diesem Bereich für Flexibilität einfaches An- und Ausziehen.

iXS Der iXS Classic LD Handschuh Cruiser kostet 49,95 Euro. Es gibt ihn in Schwarz und Braun sowie in sechs verschiedenen Größen.

Für guten Tragekomfort sollen außerdem die außenliegenden Nähte sorgen und das leichte sowie schnelltrocknende Textilfutter. Belüftungsperforationen sind an den Bereichen um die Fingerknöchel angebracht.

Fazit

Handschuhe gehören zu den Bekleidungsteilen, die ein Motorradfahrer oft selbst dann anzieht, wenn er nur in Shirt und Jeans zur Eisdiele fährt. Sie schützen nicht nur bei Stürzen, sondern auch vor hochgeschleuderten Steinchen und herumfliegenden Insekten. Mit den leichten und schicken iXS Classic LD fällt es womöglich noch einfacher, an warmen Tagen auch für kürzere Touren zum Handschutz zu greifen.