Der Classic Schuh Vintage aus vollnarbigem Rindsleder besticht durch sein schlichtes Design im charakteristischen Vintage Look sowie der aufwändigen Machart ganz nach dem Vorbild traditioneller Schumacher-Kunst. Einen besonderen Touch verleihen ihm der elegant aufgesetzte Schaltschutz und die hellen Nähte. Die rahmengenähte Sohle mit den groben Profilblöcken aus verschleissfestem Gummi ist Teil des Styles und erleiht dem Stiefel Stabilität und eine lange Lebensdauer.

Das vollnarbige Rindsleder und die sorgfältige Verarbeitung samt Textil-Innenfutter bürgen für höchsten Tragekomfort, sowohl in voller Fahrt als auch in der Freizeit. Der Schuh ist sehr verwindungssteif und soll dank Schnürverschluss satt am Fuss sitzen. Der Knöchelbereich ist zusätzlich mit Protektoren geschützt, die Fersenkappe verstärkt.

Zu haben ist der IXS Classic Schuh Vintage in Größen von 42 bis 46 ausschließlich in der Farbe Braun und zu Preisen ab 169,95 Euro.