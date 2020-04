IXS Classic SO Jacke Moto Vom Bergsport zum Biker

Die neue IXS-Softshelljacke zeigt sich vom Bergsport inspiriert, wurde aber für den Motorrad-Einsatz optimiert und soll auch in der Freizeit eine gute Figur machen.

Softshell-Jacken kennt man schon lange aus dem Freizeitsport-Bereich. Entsprechende Bekleidung kombiniert Wetterschutz, Windresistenz und Wärmerückhalt mit Atmungsaktivität, Weichheit und Dehnbarkeit. Motorradbekleidungs-Spezialist IXS hat jetzt diese von Outdoor- und Bergsportler geschätzten Eigenschaften für die Motorradjacke Classic SO Moto adaptiert.

Dehnbarkeit schafft optimale Passform

So soll die IXS Classic SO Jacke Moto einen sportlichen, körperbetonten Schnitt, aber dennoch maximale Bewegungsfreiheit bieten. Zur Abrundung des Perfect Fit Gedankens ist die Jacke mit Lycra-Komfort-Armabschlüssen und in der Weite verstellebaren Ärmelbündchen versehen.

Die Außenhülle der Jacke besteht laut Hersteller aus einem widerstandsfähigen und strapazierfähigen Material. Es soll feuchtigkeitsabweisend sein und isolierende Eigenschaften aufweisen, während sich darunter eine windabweisende Schicht befindet. Dank der feuchtigkeitsregulierenden Wirkung soll der Wasserdampf nach außen geleitet werden. Vier Ventilationsöffnungen helfen zusätzlich dabei, das Innenklima den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Wasserdicht ist die Jacke aber nicht.

IXS

Mit Basis-Schutzausrüstung

Weil eine Motorrad-Jacke aber vor allem Schutz vor Verletzungen bei einem Abstieg bieten muss, sind Schulter- und Ellbogenpartien partiell mit Aramid-Gewebe verstärkt. Schultern und Ellbogen sind zudem mit CE-zertifizierten Protektoren der neusten Generation versehen. Ein Rückenprotektor ist nicht enthalten, kann aber nachgerüstet werden. Reflektoren sorgen für bessere Sichtbarkeit. Kleinere Utensilien können in zwei Aussen- und drei Innentaschen verstaut werden.

Für einen Einsatz abseits des Bikes ist die Jacke mit einer abnehmbaren Kapuze, die in verschiedenen Farben angeboten wird, versehen. Neben der Herrenjacke (S – 3XL) gibt es auch eine Version für Damen. Die Damengrössen reichen von S bis 3XL. Angeboten werden die Farben Schwarz, Blau und Olivgrün. Der Grundpreis der XS Classic SO Jacke Moto liegt bei 149,95 Euro.