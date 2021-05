IXS Sport LD Kombi RS-800 Lederkombi für sie und ihn in halb und ganz

IXS aus der Schweiz deckt mit seiner neuen Sport-Lederkombi nahezu alle Ansprüche und Kundenkreise ab, denn die Sport LD Kombi RS-800 ist in Schnitten für Herren und Damen sowie jeweils als Ein- und Zweiteiler zu haben. Ok, die Damenwelt muss auf den Einteiler (noch) verzichten.

Umfangreiche Ausstattung

Alle Kombis sind aus vollnarbigem Rindsleder gefertigt, den Einteiler gibt es optional auch aus Känguru-Leder. Eine Portion Extra-Sicherheit geben Lederdoppelungen an Schultern, Ellbogen, Gesäss und Knien sowie eine Steissbein-Polsterung. Für Bewegungsfreiheit sorgt Stretch-Material am Innenarm, im Schritt, in der Kniekehle und an der Wade sowie Akkordeon-Stretch-Einsätze aus Leder an Schultern, Knien und im Gesässbereich. Den Rücken krönt jeweils ein aerodynamisch geformter Höcker. Beim Einteiler kann der mit einem Trinkreservior bestückt werden. Schulterkappen und Ellbogenschleifer tragen auswechselbare Einsätze. Protektoren finden sich an Schultern, Ellbogen, Knien sowie im Rücken und an den Hüften. Knieschleifer sind inklusive.

IXS

Das atmungsaktive Coolmax-Innenfutter sorgt für ein gutes Körperklima und lässt sich herausnehmen und waschen. Den Einteiler belüftet zusätzlich ein perforierter Brustbereich. Die zweiteiligen Varianten bieten zwei Außen- und zwei Innentaschen sowie eine Napoleontasche. Der Einteiler nur letztere, dafür aber einen Zweiwege-Frontreißverschluss für die Pinkelpause.

Preise ab 800 Euro

Den Damenzweiteiler gibt es in der Farbkombination Schwarz-grau-weiß in den Größen 34 bis 44. Als Preis nennt IXS 795,95 Euro. Herren bezahlen den gleichen Preis, haben aber mehr Größen und mehr Farben zur Auswahl. Der Herrenzweiteiler ist in den Farbkombinationen Schwarz-grau-weiß, Schwarz-rot-weiß und Schwarz-neon gelb-weiß sowie in den Normalgrößen 48 bis 60, den Langgrößen 98 bis 110 und den Kurzgrößen 265 bis 285 zu haben, wobei nicht alle Größen in allen Farbkombinationen angeboten werden.

Der RS-800 als Einteiler kostet ab 849,95 Euro und ist in den Farbkombinationen Schwarz-grau-weiß und Schwarz-rot-weiß sowie den Normalgrößen 48 bis 60 und den Langgrößen 98 bis 110 zu haben.

Umfrage 3035 Mal abgestimmt Welcher Bekleidungstyp sind Sie, Leder oder Textil? Leder Textil mehr lesen

Fazit

IXS bringt mit dem Sport LD Kombi RS-800 eine Lederkombi für sportliche Fahrer und Fahrerinnen. Die Herren können zwischen Ein- und Zweiteiler wählen. Für die Damen gibt es ihn nur als Zweiteiler. Die Ausstattung ist in allen Fällen gut, der Preis angemessen.