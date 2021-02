IXS Tour Hose Shape-ST Die Ganz-Jahres-Universalhose

Wasserdicht, winddicht und mit herausnehmbarem Thermofutter – die IXS Tour Hose Shape-ST will der universelle Begleiter für die ganze Saison sein.

Ob Temperaturen nahe am Gefrierpunkt oder hochsommerliche Hitze. Bekleidungsspezialist IXS aus der Schweiz empfiehlt die neue Tour Hose Shape-ST für jedes Wetter und jede Temperatur. Möglich macht das breite Einsatzspektrum ein 3-in-1-Aufbau.

Innenleben herausnehmbar

Das Außenmaterial der Textilhose besteht aus Tactel, einem sehr strapazierfähigen und gleichzeitig weichen, natürlicher Baumwolle nachempfundenen Hightech-Material. Die Knie sind zusätzlich mit extrem abriebfestem Hitena-Gewebe aufgedoppelt. Ein Antirutsch-Besatz am Gesäß verhindert ungewolltes Herumrutschen auf dem Sattel. Sowohl die Membran wie auch das Thermofutter können separat herausgenommen werden. So kann sich der Fahrer je nach Wetterlage kühlen, wärmen oder vor Wind und Nässe schützen.

IXS

Die Klimamembran macht die Hose wasserdicht und atmungsaktiv. Auch den kalten Fahrtwind hält die Membran zuverlässig von Unterleib und Beinen fern. Das ebenfalls herausnehmbare, leichte Thermofutter bietet dank seiner stark isolierenden Wattierung hervorragende Wärmespeicher-Eigenschaften. Ventilationsöffnungen an den Oberschenkeln sorgen für eine Klimatisierung nach Wunsch.

Um die Passform bemühen sich der Schnitt sowie ein elastischer Hosenbund und Komfort-Stretcheinsätze an den Kniekehlen, im Schritt- und Gesäßbereich. Taillenbund und Beinabschlüsse lassen sich mittels Weitenversteller an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Die Level-2-Knieprotektoren sind in der Höhe verstellbar. Auch Hüftprotektoren zählen zur Serienausstattung. Der rundumlaufende Verbindungs-Reißverschluss ermöglicht eine Koppelung mit allen gängigen IXS-Jacken.

IXS

In 15 Größen ab rund 250 Euro

Die zwei aufgesetzten Cargotaschen bieten Platz für Kleinutensilien. Ihre Konturen werden durch reflektierende Transferdrucke zusätzlich betont. Die insgesamt vier Taschen bieten mehr als genügend Verstaumöglichkeiten. In punkto Materialien, Funktionen und Style ist die Hose perfekt auf die Tour Jacke Traveller-ST von IXS abgestimmt.

IXS Tour Shape-ST, Textilhose - Schwarz - XXL IXS Tour Shape-ST, Textilhose - Schwarz - XXL Lieferzeit: 3-5 Werktage

218,41 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop

Zu haben ist die IXS Tour Hose Shape-ST in insgesamt 15 Größen (auch Lang- und Kurzgrößen) von S bis 5XL. Als Preis nennt IXS 249,95 Euro. Einzig verfügbare Farbe ist schwarz.

Fazit

Eine Hose für alle Einsatzzwecke. Bekleidungsspezialist IXS verspricht das für die Tour Hose Shape-ST. Eine herausnehmbare Klimamembran sowie ein ebenfalls herausnehmbares Thermofutter sollen alle Klima- und Wetterbedingungen abdecken.