IXS Tour LT Damenhandschuh Vail-ST 3.0 Für die kalte Jahreszeit

Mit dem Vail-ST 3.0 bringt IXS einen Winterhandschuh aus Leder und Textilmaterial, der in seiner Ergonomie speziell an die Damenhand angepasst ist.

Der aus Ziegenleder und einem Textil-Mix gefertigte Handschuh IXS Vail-ST 3.0 ist nicht nur mit einem Trifleece-Innenleben winterwarm gefüttert, sondern auch mit einer Klimamembran ausgestattet und somit wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.

Handfläche und Hand sind mit einer zusätzlichen Amara-Aufdoppelung verstärkt und die Innenseite ist mit weichem Polyester gefüttert. Eine Knöchelpolsterung aus Schaumstoff mit Lederüberzug erhöht die Schutzwirkung an der exponierten Stelle.

IXS

Mit den verstellbaren Manschetten lässt sich der Übergang von Handschuh zu Jacke dicht machen. Ein Handgelenk-Klettverschluss bietet zusätzlichen Schutz vor Wärmeverlust und bewahrt von einem ungewünschten Abstreifen des Handschuhs. Eine Gummilippe am linken Zeigefinger übernimmt eine Scheibenwisch-Funktion bei Regenfahrten.

In Sachen Sicherheit erfüllt der LT Damen Handschuh Vail-ST 3.0 die aktuellste Prüfnorm EN13594:2015. Für eine erhöhte aktive Sicherheit sorgen reflektierende Drucke und Biesen an Fingern und Handrücken. Der Handschuh gibt es in den Damengrössen DS bis DXL, aber immer nur in schwarz. Als Preis nennt IXS 49,95 Euro.

Fazit

IXS bringt mit dem Vail-ST 3.0 einen Winterhandschuh mit einem speziellen Damenschnitt. Der Vail soll die Hände warm und trocken halten. Mit rund 50 Euro ist der Handschuh zudem preisgünstig.