Neues Louis-Label Rekurv setzt auf schnörkellos

Motorradfahren kommt auch bei unter 30-Jährigen immer mehr in Mode. Auf diese Zielgruppe zugeschnitten bringt Louis jetzt die neue Bekleidungsmarke Rekurv an den Start. Generell sollen alle Teile der Rekurv-Kollektion geradlinig gestyled und ohne überflüssige Extras daher kommen. Im Fokus stehen eine sportliche Passform, beste Verarbeitung und optimaler Tragekomfort.

Aktuell umfasst das Rekurv-Portfolio Jacken und Hosen aus Leder und Textil. Weiter im Angebot sind Stiefel und Handschuhe sowie verschiedene T-Shirts. Bedient werden Damen und Herren. Die Rekurv-Kollektion soll aber weiter wachsen.

Breites Start-Programm

Lederfans können zur Kombination aus Jacke und Hose greifen. Gefertigt aus Rindleder sorgen Stretchanteile für eine gute Passform. Die Hose kommt mit Protektoren an Knien und Hüfte, die Jacke bringt Schützer an Schultern und Ellenbogen mit. Ein Rückenprotektor kann nachgerüstet werden. Verbunden werden beide Teile mit einem Reißverschluss. Die Hose kostet rund 200 Euro, die entsprechende Jacke 250 Euro. Verfügbar sind verschiedene Farbvarianten, aber nur in Herrenschnitten und -Größen.

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht präsentieren sich die Textil-Teile für Damen und Herren. Gefertigt aus Polyamid und Polyester sind sie mit Basis-Protektoren sowie reichlich Taschen bestückt. Zur Klimaregulierung lässt sich das Zwei-Lagen-Futter entnehmen. Auch hier sind verschiedene Farbkombinationen zu haben. Die Preise liegen mit den Leder-Pendants gleichauf. Die Hose kostet rund 200, die Jacke rund 250 Euro.

Verschiedene Handschuhe decken die Ansprüche von touristisch bis sportlich ab. Mit langer oder kurzer Stulpe sind die überwiegend aus Ziegenleder gefertigt und teilweise auch atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Das Preisspektrum bewegt sich zwischen 60 und 70 Euro.

Aus Microfiber gefertigt präsentieren sich die Stiefel mit langem und kurzem Schaft. Der kurze Stiefel punktet mit Schnür- und Klettverschluss, der hohe Stiefel mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Klimamembran. Füße mit den Größen 37 bis 48 werden bedient. Die Preise liegen zwischen 100 und 180 Euro. Ach ja, für die After-Bike-Hours gibt es verschiedene T-Shirts mit Rekurv-Motiven zu Preisen von 20 bis 30 Euro.

Fazit

Louis zieht eine neue Bekleidungsmarke in sein Sortiment ein. Rekurve zielt auf junge Motorradfahrer mit eher schmalem Budget. An der Qualität soll aber nicht gespart werden, eher an der Ausstattung.