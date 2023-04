Detlev Louis DL Retro-Lederkombi für Männer und Frauen

"Retro" brauchste nicht? Hast selbst noch 'ne 50 Jahre alte Kombi im Schrank hängen? Und passt die noch? Ok, damit wäre die Sache bei den meisten von uns womöglich schon geklärt. Aber die Retro-Lederkombi Detlev Louis DL hat noch mehr Argumente im Köcher. Sie erfüllt den Schutzstandard A, bietet also eine Kombination aus Abrieb- und Aufprallschutz.

Doppelte Nähte und Protektoren

Die Retro-Lederkombi Detlev Louis DL kommt mit Sicherheitsnähten an den Sturzpositionen (nach ISO 4916) sowie Materialverstärkung im Bereich der Hüfte und Knie. An Schultern, Ellenbogen und Knien kommt 600D-Polyester zum Einsatz, an den Knien in Form von Akkordeon-Stretch.

Aufprallschutz bietet die Kombi mit entnehmbaren Protektoren an Schultern, Ellenbogen und Knien, aber auch Taschen für Nachrüst-Protektoren am Rücken und im Bereich der Hüfte sind vorhanden. Die Position der Knie- und Ellenbogen-Protektoren lässt sich anpassen. Sowohl die Herren- als auch die Damen-Ausführung kommt mit einem langen und einem kurzen Verbindungsreißverschluss sowie integriertem Nierenschutz.

Die Retro-Lederkombi Detlev Louis DL besteht außen größtenteils aus 1,1 bis 2 mm dickem Rindsleder. Einzige Ausnahme: Für die beigen Bereiche an den Armen wird 1,3 mm starkes Ziegenleder verarbeitet. Als Futter kommt bei beiden Polyester zum Einsatz.

Komfort und praktische Ausstattung

Damen- und Herrenjacke lassen sich im Bereich der Hüfte durch Druckknöpfe in der Weite anpassen. Außen gehören 2 nicht wasserdichte Taschen zur Ausstattung, innen sind es 3 Taschen sowie eine Dokumententasche.

Die Hosen lassen sich per Klettverschluss am Bund in der Weite regulieren und kommen mit 2 nicht wasserdichten Taschen. Einziger Unterschied für die Damen: Sie bekommen nur eine Tasche.

Preis und Größen Detlev Louis DL

Damenjacke und Herrenjacke kosten jeweils 299,99 Euro, die Hosen sind bei 269,99 Euro eingepreist. Damenjacke und -hose sind in den Größen 36 bis 42 erhältlich, für Männer liegen die Größen 48 bis 58 bereit.

Fazit

Es gibt sie noch, die wenigen unter uns, die noch in ihre alte Lederkombi reinpassen. Meist erfüllen diese Stücke aber nicht das Mindestmaß aktueller Sicherheitsstandards. Wer darauf Wert legt, sieht sich am besten mal nach modernen Retro-Lederkombis um. Louis hat mit der Detlev Louis DL eine solche im Programm.