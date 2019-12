Rukka-Neuheiten für 2020 Neues Highend-Material aus Finnland

Wer schon einmal die Gelegenheit dazu hatte, eine Textilkombi von Rukka zu tragen, weiß vermutlich, wieso die Bekleidung des finnischen Herstellers bei Motorradfahrern einen ausgezeichneten Ruf genießt. Bereits seit Jahren bringt Rukka regelmäßig neue Bekleidung, die durch hervorragende Qualität, gute Passform und ein durchaus schickes Design begeistert. Gute Qualität hat bekanntlich aber seinen Preis, was auch für die für das Modelljahr 2020 präsentierten Produkte gilt.

Rukka Offlane

Die Textilkombi Rukka Offlane wurde erstmals auf der EICMA 2019 in Mailand präsentiert. Angeboten wird die neue Offlane-Kombination zunächst in drei verschiedenen Farbvarianten. Jacke und Hose können dabei auch unabhängig voneinander gekauft werden. Sowohl bei der Hose als auch bei der Jacke setzt Rukka auf Maschenfutter und jede Menge per Reißverschluss schließbare Belüftungsöffnungen. Das Außenmaterial besteht aus abriebfestem Cordura 500-D-Material. Die Jacke lässt sich zudem an einigen Stellen wie den Ober- und Unterarmen oder der Taille verstellen, was sich positiv auf die gewünschte Passform auswirken soll. Auch die Hose kann an einigen Stellen wie dem Hosenbeinende oder dem Bund verstellt werden. Auch in Sachen Protektoren macht Rukka bei der neuen Offlane-Kombivariation keine halbe Sachen: Die Jacke ist an den Schultern, Ellenbogen und im Rückenbereich extra geschützt. Nachrüstbar ist der sogenannte Rukka D30 Full Back-Rückenprotektor.

Rukka. Für beide Bestandteile der Rukka-Kombi müssen Käufer 1.378 Euro investiert.

Zudem befinden sich vorne zwei Taschen, in denen nachrüstbare Brustprotektoren ihren Platz finden. Die Hose ist in den Bereichen Hüfte und Knie/Schienbein mit Protektoren ausgestattet. Die atmungsaktive und wind- und wasserdichte Gore-Tex-Innenmembran ist bei beiden Bekleidungsstücken herausnehmbar. Rukka spendiert der Jacke außerdem einen elastischen Gore-Tex-Sturmkragen, der festgenäht ist und bei Nichtbenutzung in einer kleinen Kragentasche versteckt werden kann. Natürlich stattet Rukka beide Kombi-Teile mit zahlreichen Taschen aus, in denen kleinere Utensilien wie die Geldbörse verstaut werden können. Die Offlane-Jacke ist in den Größen 46 bis 48 zu haben und kostet 779 Euro. Die Hose kostet 599 Euro. Käufer haben hier die Wahl zwischen den Größen C1 kurz (48 bis 66), C2 normal (46 bis 62) und C3 lang (48 bis 58). Die neue Rukka Offlane-Kombi soll bereits ab Anfang 2020 erhältlich sein.

Rukka R-EX

Im etwas günstigeren Preissegment ist die neue Textilkombi Rukka R-EX angesiedelt. Sowohl Jacke als auch Hose bestehen aus 100 % atmungsaktiven und wind- und wasserdichtem Gore-Tex-2-Lagen-Nylon-Laminat, dass sich durch besondere Robustheit und Reißfestigkeit auszeichnen soll. Auch die R-EX-Jacke lässt sich an einigen Stellen verstellen um die möglichst beste Passform zu erhalten. Ähnliches gilt für Hose. Die Jacke ist standardmäßig mit Protektoren in den Bereichen Schultern und Ellbogen ausgestattet. Rücken- und Brustprotektoren können nachgerüstet werden. Die Hose ist mit Protektoren an der Hüfte und den Knien/Schienbeinen ausgestattet.

Rukka. Die Textilkombi Rukka R-EX ist für insgesamt 1.098 Euro zu haben.

Rukka spendiert der R-EX-Jacke zwei wasserdichte Außentaschen, in denen etwa das Smartphone Platz findet. Die R-EX-Hose, die eine Außentasche besitzt, wurde mit einem speziellen Anti-Rutsch-System im Gesäßbereich ausgestattet. Für dieR-EX-Jacke, die in den Größen 46 bis 66 erhätlich ist, verlangt Rukka 599 Euro. Die Hose ist ab 499 Euro in den Größen C1 kurz (48 bis 66), C2 normal (46 bis 62) und C3 lang (48 bis 58) zu haben.

Fazit

Rukka Offlane und Rukka R-EX: Der finnische Bekleidungsspezialist nimmt gleich zwei neue Textilkombis ins Sortiment, die sich neben dem Preis auch bei der Ausstattung unterscheiden. So gesehen kann die R-EX als „Einsteiger“-Kombi betrachtet werden während die Offlane noch einmal besser ausgestattet ist, dafür aber auch etwas mehr kostet.