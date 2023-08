In diesem Artikel:

Der Carbon-Integralhelm Ruroc Atlas 4.0 erfüllt mit der Helmnorm ECE 22.06 den höchsten Sicherheitsstandard und sieht schon im Standard-Design alles andere als unauffällig aus. Mit den 3 Star-Wars-Designs setzt der britische Helmhersteller noch eins drauf: Fans können den Motorradhelm entweder im Darth Vader-, im Stormtrooper oder im Boba Fett-Look bestellen. Hinzu kommt noch eine große Auswahl an klaren, farbigen und verspiegelten Visieren sowie verspiegelten Iridium-Visiere mit Regenbogeneffekt.

Die Stormtrooper, auch bekannt als Imperial Stormtrooper, sind die Soldaten des Imperiums in Star Wars. Für wie viel Sicherheit der Carbonhelm mit ECE 22.06 in einem galaktischen Bürgerkrieg sorgen könnte? Diese Frage kann wohl nicht einmal der TÜV-Prüfstand beantworten, den wir für unsere MOTORRAD-Helmtests nutzen. Leider stellte uns Ruroc bisher keinen Atlas 4.0 Carbon zum Test zur Verfügung, aber wir bleiben dran.

Fragt man Suchmaschinen im Netz, ob Boba Fett gut oder böse ist, bekommt man u. a. folgende Antwort: "Boba Fett und seine Kumpanin Fennec Shand sind und bleiben Antihelden. Weder gehören sie eindeutig zu den Guten noch sind sie wirklich böse." Scheinbar wird Boba Fett oft als moralisch ambivalente Figur dargestellt, was sich dadurch erklärt, dass sein Verhalten von den Aufträgen abhängt, die er annimmt. Einig sind sich Fans darüber, dass er wenig Skrupel zeigt, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen.

Preise und Größen

Alle 3 Ausführungen des Star Wars Motorradhelms Ruroc Atlas 4.0 Carbon gibt es in den Größen SX, S/M, M/L, L/XL sowie XL/XXL. Und egal, ob Darth Vader, Stormtrooper und Boba Fett – der Helm kostet in jeder Größe 525 Euro. Das Sound-Modul Shockwave by Harman Kardon gibt es aktuell kostenlos dazu, genauso ein klares und ein dunkles Visier. Die optionalen Iridium-Visiere kosten jeweils 60 Euro, das Anti-Fog-Pinlock (Innenvisier) 30 Euro.