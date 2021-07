Strandkollektion von Ducati Mit Ducati baden gehen

"Sommerloch!", mögen die einen jetzt schimpfen. "Sommerhoch!" erwidern wir dann. Und eigentlich ist’s auch egal, denn wir würden euch diese Kollektion selbst im Herbst nicht vorenthalten. Diese Ducati-Klamotten sind garantiert Aramid-frei, ohne Protektorentaschen und exotisch genug, um einen Blick darauf zu werfen.

Wir ersparen euch gerne die Marketingformulierungen, die uns und euch erklären, warum ausgerechnet diese Badebekleidung und Accessoires besonders toll sind. Es handelt sich um gewöhnliche Badeshorts und einen Triangel-Bikini aus schnell trocknendem Polyester, Badeschlappen, Frottee-Bademantel und zwei Tüchern. Das Strandtuch ist aus Mikrofaser und misst 90 x 160 cm, während das Fitnesshandtuch aus Frottee-Baumwolle besteht und 50 x 90 cm groß ist. Das Besondere ist offensichtlich: Hier ein Ducati-Emblem, dort ein Corse-Schriftzug und natürlich viel Rot, viel Schwarz und ein klein wenig Weiß.

Preise für die Badesachen

Die Badehose kostet 48 Euro und ist in Rot mit seitlichem schwarzen Element und weißem Schriftzug und auch in Schwarz mit weißem und rotem Streifen erhältlich. Den Triangel-Bikini gibt es im schwarz-roten Blockdesign oder mit feinen schwarzen, roten, weißen und grauen Linien. Auch er kostet 48 Euro. Der Bademantel strapaziert die Strandkasse mit 93 Euro und ist als "Race"-Variante in Schwarz und – für alle, die unmissverständlich Farbe bekennen möchten – als "Ducati Corse Speed" in Rot zu haben. Das große Handtuch kostet 48 Euro, das kleine 25 Euro. Die Badeschlappen waren noch nicht im deutschen Shop auffindbar, als der Artikel verfasst wurde. Schätzungsweise werden sie um die 20 Euro kosten.