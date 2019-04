Slowenische Tüftler haben einen anklippsbaren Scheibenwischer für Motorradhelme entwickelt. Jetzt soll per Crowdfunding Geld für die Serienproduktion gesammelt werden.

Wer kennt sie nicht, die Fahrten bei Regen mit immer schlechter werdender Sicht. Abstreifen der Tropfen auf dem Visier mit dem Handschuh gelingt nur bedingt. Von selbst laufen die Tropfen nur bei höherer Geschwindigkeit und auch nur unzureichend ab. Die Lösung für tropfenfreien Durchblick könnte jetzt aus Slowenien kommen.

Universell passend und nur 55 Gramm schwer

Das Startup Wipey hat ein kleines und nur 55 Gramm schweres Modul entwickelt, das einen Scheibenwischer samt Motor enthält und einfach oben auf die Visierkante an fast jedem Helm gesteckt werden kann. Die Montagezeit wird mit nur knapp einer Sekunde angegeben. Eine starke Feder im Klemmsystem soll den Scheibenwischer auch bei hohen Geschwindigkeiten (getestet wurde bis 130 km/h) sicher am Visier fixieren. Im Sichtfeld des Fahrers soll der Scheibenwischer kaum wahrnehmbar sein. Gestartet wird der Scheibenwischer mit einem einfach Druck auf die Gehäuseflanke vor der Stirn. Insgesamt drei verschiedene Wisch-Intervalle sind einstellbar. Optional gibt es aber auch einen Bluetooth-Fernsteuerungsknopf, der am Lenker montiert werden kann.

Seine Energie bezieht der kleine Scheibenwischermotor aus einer herkömmlichen Batterie, die eine Einsatzzeit von 3 bis 12 Stunden gewährleisten soll.

Einen Preis für den Wipey-Wischer können die Entwickler noch nicht nennen. Klar ist aber, dass ab Mai über eine Kickstarter-Kampagne Geld für eine Serienproduktion eingesammelt werden soll.