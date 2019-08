Harley-Davidson Neue Limited Paint Sets für 2020

Harley-Davidson-Motorräder werden von ihren Besitzern gerne durch allerlei Accessoires weiter individualisiert. Für eine noch individuellere Note bietet Harley ab Werk Sonderlackierungen an. Für das Modelljahr 2020 wurde deren Angebot jetzt abermals erweitert. Bei den Limited Paint Sets handelt es sich, wie es der Name schon verrät, um Sonderlackierungen, die nur in streng begrenzter Auflage weltweit, in Handarbeit ausgeführt werden. Die Preise für die Sonderlackierungen sind modellabhängig und liegen zwischen rund 1.700 und 7.100 Dollar.

Lackierung mit Zertifikat

Das Mayhem Limited Paint Set setzt auf einen roten Grundlack und Akzente in Schwarz und Silber. Zu haben ist diese Farbkombi für die Modelle Road King, Street Glide und Road Glide ab Modelljahr 2017. Nur 150 Mal soll dieses Farbschema vergeben werden.

Das Quick Shift Limited Paint Set soll Sportlichkeit ausdrücken und wird weltweit nur 100 Mal angeboten. Es passt zu den Modellen Breakout und Fat Bob ab Modelljahr 2018. Es kombiniert die Farben Grau und Schwarz mit knalligen Akzenten in Gelb, Orange oder Grün. Zur Lackierung erhält jeder Fahrzeugbesitzer ein Zertifikat, das die Echtheit der Lackierung bestätigt.