MOTORRAD-Leserwahl 2020 Chopper/Cruiser Top 10 der Kategorie Chopper/Cruiser

Als kritische Jury habt ihr bei der MOTORRAD-Leserwahl 2020 eure Favoriten in zehn Kategorien gewählt. Hier sind die Top 10 der Kategorie Chopper/Cruiser.

Triumph fechtet in der Kategorie Chopper/Cruiser ein Battle unter sich aus: 2020 steht die neue Triumph Rocket 3 R/GT auf Platz eins, und zwar mit sehr deutlichen 24,6 Prozent Zustimmung. Letztes Jahr – und auch 2018 – holte bei der MOTORRAD Leserwahl noch die Triumph Bonneville Bobber/Black die Goldmedaille. Sie landet dieses Jahr mit 12,2 Prozent der Stimmen auf Rang zwei. Die 2019 und 2018 Zweitplatzierte muss 2020 auf den dritten Rang weichen – es ist die Ducati Diavel 1260/S, die mit 12,1 Prozent der Leserstimmen nur denkbar knapp hinter der Bonneville landet. Ihr stärkt die Modellschwester Ducati XDiavel/S den Rücken, die 10,9 Prozent der Leser für sich gewinnen konnte.

Harley und Guzzi teilen Rang 6

Auf Rang fünf und sechs stehen zwei Harley-Modelle: die Harley-Davidson Fat Boy 114 findet mit 8,7 Prozent der Leserstimmen noch einen guten Anschluss an die Ducati XDiavel/S. Bei der Harley-Davidson Breakout 114 ist mit 5,8 Prozent Zustimmung schon ein etwas größerer Abstand zu den Top 5 auszumachen. Auf ebenfalls 5,8 Prozent der Leserstimmen kommt die Moto Guzzi V9 Bobber Sport, die sich den sechsten Platz somit mit der Harley-Davidson Breakout 114 teilt. Auch im letzten Jahr wurden beide Modelle – Breakout und V9 Bobber – in die Top 10 der Kategorie Chopper/Cruiser gewählt, lagen aber nicht so dicht beieinander: die Harley-Davidson Breakout 114 schaffte es mit 7,8 Prozent der Stimmen auf Platz fünf, die Moto Guzzi V9 Bobber mit 4,7 Prozent auf Rang acht.

Aber kommen wir wieder zu den Top 10 der MOTORRAD Leserwahl 2020 in der Kategorie Chopper/Cruiser: Auf den achten Platz rollt die Indian Scout Bobber, die 4,6 Prozent der Leser für sich begeistern konnte. 2019 machte sie als Neuzugang noch den siebten Platz. Rang neun erklimmt 2020 die Moto Guzzi Eldorado mit 4,5 Prozent der Stimmen. Sie lag im Vorjahr noch vor der Markenschwester V9 Bobber auf Rang 6.

Die Top 10 schließt die Indian Chief Dark Horse ab, die 3,3 Prozent der Leser für sich gewinnen konnte.