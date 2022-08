Royal Enfield 650 Meteor 2023 Meteor mit 650 Kubik schon auf der EICMA?

Es geschieht in der 33. Sekunde. In diesem Moment zeigt das Video zur gerade beendeten Südpolfahrt von Royal Enfield eine Werkstatt mit einigen aktuellen 650er-Modellen von Royal Enfield vor dem Tor. Interessantes und Neues zeigt die Szene in der Werkstatt: Ein Modell, das es so derzeit nicht im Portfolio gibt. Eindeutig ein Cruiser. Das könnte eine 650 Meteor sein. Die kleine Schwester 350 Meteor zeigen wir in der Fotoshow im Fahrbericht.

Royal Enfield 650 Meteor

Optisch sind die beiden Maschinen eine Mischung aus der aktuellen Meteor 350 und der auf der Eicma vorgestellten SG650. Das wichtigste Merkmal ist der Motor: Eindeutig hat Royal Enfield den bekannten Twin aus der Continental GT und Interceptor 650 in ein neues Konzept gepackt. Damit wären A2-konforme 48 PS gesetzt, die aus 648 Kubik geschöpft werden. Zu erkennen ist ein neuer Rahmen mit stark abfallenden Rohren à la Meteor, tiefer, breiter Sitzbank und ein mindestens 18 Zoll großes Rad vorn an einer USD-Gabel. Gebremst wird mit jeweils einer einzelnen Bremsscheibe vorn und hinten. Der Lenker ist eine breite Beach Bar. Der Tank baut flacher und breiter als bei den bekannten 650ern von Enfield.

Neu auf der Eicma 2022?

Noch sind die beiden erkennbaren Maschinen in einem Prototypen-Status. Zu erkennen ist das an den unterschiedlichen Haltevorrichtungen am Heck für diverse Messgeräte. Sprich: Es werden bereits Straßentests gefahren. Indische Medien haben zuletzt immer wieder Erlkönige mit immer weniger Messtechnik versehen und wenig Tarnung auf öffentlichen Straßen gesehen und spekulieren über die Präsentation der Meteor auf der EICMA 2022 Anfang November.

Fazit

Wieder was fürs Herz von Royal Enfield. Nach der Rückkehr von BSA mit einem 650er-Single im klassischen Gewand stünde dieses Konzept dem großen Twin von Enfield ebenso. Unterbaut vom großen Erfolg der 350er Meteor in Deutschland: Von ihr wurden in sechs Monaten mehr Modellen verkauft als Ducati Panigale im ganzen Jahr. Erfolg verpflichtet.