Screamin'Eagle 135 CI Crate Engine Prachtstück: 2,2 Liter Hubraum, 194 Nm, 10.000 Euro

Exakt 294 Kubik mehr Hubraum bringt der kostspielige Umbau einer bereits großen Milwaukee-Eight-Harley auf den neuesten, noch größeren Motor. Seit 2017 ist der Vierventil-V2 in allen großen Harleys eingebaut. In Serie mit 107 und 114 ci Hubraum, umgerechnet 1.745 und 1.868 Kubik, später mit 117 ci oder 1.923 Kubik. Wer noch mehr wollte, musste in Harley-Davidsons Performance-Abteilung namens Screamin' Eagle shoppen und konnte maximal auf 131 ci oder 2,15 Liter erweitern. Bis jetzt.

Screamin' Eagle 135 Crate-Engine mit 130 PS

Neu im Programm von Screamin' Eagle ist ein Crate-Engine, ein Motor aus der Kiste mit 135 ci Hubraum, umgerechnet 2.217 Kubik. Im Vergleich zum bisher größten Serien-V-Twin mit 1.923 Kubik sprechen wir von 109,5 Millimeter Zylinder-Bohrung statt 103,5 Millimeter, der Hub wächst von 114,3 Millimeter auf 117,5 Millimeter. Also knapp 11 Zentimeter Bohrung und 12 Zentimeter Hub. Ergibt ein maximales Drehmoment von 194 Nm bei grob 3.500 Touren. Die Höchstleistung ist mit 130 PS angegeben. Also 10 Nm und 6 PS mehr als bei den bisherigen Hubraum-Kings im Regal von Screamin' Eagle.

Neue Kurbelwelle für den V-Twin

Wesentlicher Unterschied des 135er-V2 zum 131er ist eine neue Kurbelwelle, die mit 3,2 Millimeter (117,5 > 114,3 mm) mehr Hub den Raum von 2.151 Kubik auf besagte 2.217 erhöht. Und das ist die eigentliche Neuigkeit, denn bisher wurde der M8-Motor von Harley stets über die Bohrung vergrößert. Gleichzeitig ist das der Grund, warum Screamin' Eagle den neuen Crate-Engine nur komplett anbietet und nicht wie bisher Kits mit Zylindern, Kolben und Zylinderköpfen.

10.363 Euro ohne TÜV

10.363 Euro möchte Harley-Davidson für den neuen Screamin' Eagle 135 ci Crate Engine haben. Wahlweise in Schwarz oder Chrom und für die Twin-Cooled-Modelle. Hinzu kommt noch der Ausbau des alten Antriebs, Montage und ein neues Mapping.

Doch damit nicht genug, benötigt der Händler noch einen neuen Satz Krümmer. Die luft-/ölgekühlten Modelle, also die Cruiser, benötigen zusätzlich ein Upgrade des Ölkühlers (470 Euro) oder einen Lüfter für den Ölkühler (351 Euro). Die Twin-Cooled-Modelle, also die Tourer mit partieller Wasserkühlung, brauchen nur die anderen Krümmer.

Wer jetzt schon am Bestellen ist: Obacht, der 135er-Motor ist nur für die Modelle ab 2021 von Harley markiert. Besitzer älterer Modelle sollen weiterhin mit dem 131er-Motor vorliebnehmen, der 500 Euro mehr kostet. Garantie ist möglich, Einzelabnahme gerüchteweise ebenfalls.

Fazit

Harley-Davidson bietet über die hauseigene Tuning-Abteilung Screamin' Eagle einen neuen Motor für die Big Twin-Modelle ab 2021 an. 2.217 Kubik Hubraum durch größere Bohrungen und eine neue Kurbelwelle mit mehr Hub ergeben 194 verbriefte Newtonmeter sowie geschätzte 130 PS. Klingt gut, ist nur nicht billig: 10.363 Euro kostet nur der Motor. Einbau und weitere Kostenpunkte wie Krümmer, Kühler, Mapping sowie – möglicherweise – eine Einzelabnahme kommen dazu.