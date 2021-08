Shige Indian Motorcycle Chief Cruiser mit dämonischem Tattoo

Im Rahmen der Tattoo-Kunst-Kollaboration "Indian Motorcycle X No Regrets" hat der US-Motorradhersteller drei renommierte Tätowierer damit beauftragt ihre Kunst auf ein Motorrad zu bannen. Die hier vorgestellte Indian Chief wurde vom japanischen Tattoo-Künstler Shige gestaltet.

Shige stammt aus Yokohama und praktiziert die Kunst des Tätowierens in seinem privaten Studio "Yellow Blaze", wo er seinen Stil in den letzten 24 Jahren verfeinert hat und traditionelle japanische Körperkunst mit seiner eigenen einzigartigen Note interpretiert. Seine Leidenschaft für Motorräder entwickelte er in den 1990ern als er tagsüber als Motorradmechaniker arbeitete um nachts tätowieren zu können.

Dämon und Kirschblüten

Indian

Für die Indian Chief hat sich Shige für das Motiv "Oni-Dämon mit Sturm fallender Kirschblüten" entschieden. Der Oni-Dämon steht für starken Willen und Schutz; Oni ist ein Dämon, aber seine Bedeutung ist nicht böse. Er wehrt Unglück ab und schützt vor dem Bösen. Traditionell wird der Oni-Dämon auf den Bauch tätowiert, auf die Mitte des Körpers. Das zeigt die Entschlossenheit, in dieser harten Welt mit einem starken Herzen zu leben. Beim Motorrad stellt diese Mitte der Kraftstofftank dar. Die Kirschblüten, die in der japanischen Kultur für "das Pathos der Dinge" stehen, sorgen für einen Ausgleich zum Dämon.

Bislang ist der Entwurf von Shige nur in einer am Computer generierten Grafik zu bewundern. Im Frühjahr 2022 soll das Motiv aber ein echtes Motorrad zieren, wenn die Shige-Chief zusammen mit anderen Tattoo-Bikes in London präsentiert wird. Insgesamt 40 weitere der weltweit führenden Tätowierer treten gegeneinander mit eigenen Entwürfen an. Welche davon wirklich umgesetzt werden entscheidet eine Online-Abstimmung im Herbst 2021.

Fazit

Indian hat renommierte Tätowierer dazu eingeladen ihre Motive virtuell auf eine Indian zu übertragen. Die besten Entwürfe werden für 2022 tatsächlich umgesetzt.